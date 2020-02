Le calendrier de la cinquième phase du MCU est filtré

Avec la quatrième phase de l’univers cinématographique Marvel à peine démarrée, les gens ont hâte de voir la suite des super-héros Marvel. Beaucoup attendent le retour de personnages tels que les Fantastic Four et les X-men, mais nous attendons donc pour la première fois sur grand écran d’autres de nos super-héros préférés dans la quatrième phase du MCU. Maintenant, il semble que le calendrier de la cinquième phase a fuité, et nous avons des dates et des titres qui pourraient sortir entre 2022 et 2024.

Charles Murphy, quelqu’un qui a déjà divulgué des dates de films Marvel Studios, a divulgué sur son compte Twitter certaines dates qu’il dit ils appartiennent à la phase 5 de l’univers cinématographique Marvel, en plus de certains titres. Ce sont les dates et les films qui ont fuité:

18/02/2022: Ant-Man 3

05/06/2022: Black Panther II

29/07/2022: Captain Marvel 2

10/07/2022: Lame

17/02/2023

05/05/2023

28/07/2023

11/03/2023

05/2024

La cinquième phase du MCU aurait lieu entre 2022 et 2024 selon Charles Murphy. Dans son calendrier, tous les 2022 et 2023 sont couverts, bien que 2024 n’ait que le mois de mai sans préciser le jour. Certains des films qui sortiront en 2022 ont déjà été confirmés par les dirigeants de Marvel Studios et on dit même que certains ont déjà commencé la pré-production. Cependant, à partir de 2023, il n’y a que des rumeurs et des spéculations et on ne sait pas sur quels personnages et sur quelles bandes dessinées les films seront basés.

Certains pensent que la dernière date du calendrier divulguée par Charles Murphy, celle de mai 2024, Cela pourrait être un croisement entre les Avengers et une autre équipe, comme les X-men ou les Fantastic Four. Ils le pensent parce que c’est ce qui s’est passé à la fin des phases précédentes du MCU, bien que pour l’instant ce ne soit que pure spéculation. Nous ne devons pas non plus prendre les dates et les titres à la lettre, car le filtre lui-même dit “qu’il pourrait toujours être sujet à changement et il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas”.

.