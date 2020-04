Le calendrier de lancement de la PS5 de Sony vient de fuir – .

Les jeux PlayStation 5 pourraient être révélés par Sony dans les prochaines semaines, selon un magazine.

Le magazine officiel PlayStation indique qu’il parlera des «derniers jeux à venir sur PlayStation 5» dans son prochain numéro, ce qui signifie qu’un événement PS5 pourrait avoir lieu en mai.

Sony n’a pas discuté de la PS5 depuis que le DualSense a été révélé plus tôt ce mois-ci.

Au cours du dernier mois et demi, Sony a proposé deux mises à jour majeures concernant la PlayStation 5. La première est intervenue le 18 mars, lorsque l’architecte système principal Mark Cerny a organisé une plongée en profondeur dans la technologie qui alimentera la console de Sony (sans nous montrer réellement la console elle-même). Puis, le 7 avril, le contrôleur DualSense qui sera livré avec la PS5 a été dévoilé, ainsi que les fonctionnalités uniques qui le différencieront du DualShock 4.

Trois semaines plus tard, ce fut encore un autre silence radio de Sony, mais grâce au dernier numéro du magazine officiel PlayStation (OPM), nous pourrions enfin avoir une chronologie pour les plans de prochaine génération de Sony. Dans la dernière édition d’OPM, qui est maintenant disponible sous forme numérique, le magazine prétend qu’il “révélera les derniers jeux à venir sur PlayStation 5 et comment ils joueront” dans le numéro de juillet. Des copies physiques du numéro de juillet seront mises en vente le 2 juin, mais des copies numériques seront disponibles quelques jours plus tôt, ce qui implique qu’un grand événement de mai pourrait être prévu.

Il n’y a pratiquement aucune chance qu’un magazine ait des premières informations sur les principales exclusivités PS5 (d’autant plus que ce magazine spécifique a été pris en train de recycler du contenu et de suggérer qu’il s’agissait de nouvelles il y a quelques jours à peine), mais si OPM s’attend à faire un rapport sur les jeux PS5 un nouveau numéro qui sera accessible au public fin mai, nous pouvons supposer que Sony prévoit de révéler ces jeux dans les jours ou les semaines précédant la sortie du numéro.

Mis à part la crédibilité d’OPM, tous les signes récents indiquent que mai est le mois au cours duquel la prochaine génération de consoles de salon commencera à prendre forme. La semaine dernière, des rapports ont été suggérant que Microsoft prévoyait un événement Xbox Series X pour début mai où la Xbox Series S – un ajout plus abordable et moins puissant à l’ardoise de prochaine génération de la société – serait officiellement révélée. Quelques jours plus tard, le patron de Xbox, Phil Spencer, a répondu à un tweet d’un fan demandant des informations sur la révélation de nouveaux jeux, disant que «la prochaine étape n’était pas trop d’attente.»

Avec l’annulation de l’E3 2020, les fabricants de jeux et de consoles sont désormais libres de créer leurs propres horaires, et si Microsoft veut déployer le tapis rouge pour la Xbox Series X dans un avenir pas trop lointain, Sony ne sera pas loin. Ayant récemment repoussé les dates de sortie de The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima, Sony a pratiquement effacé le mois de mai. Une éruption de révélation PS5 s’intégrerait bien dans cette fenêtre.

Source de l’image: Sony

