Le câlin significatif d’Andrea et Ishmael après s’être souvenu de leur dernière nuit ensemble: “Il y a eu une bataille interne”

L’après-midi du mercredi 19 février, Nagore Robles a reçu sur le tournage de ‘Femmes et hommes et vice versa’ la visite d’Ismael Nicolás et Andrea Gasca moins d’un jour après son face à face dans le dernier épisode de «Le débat des tentations», dans lequel le premier a révélé qu’ils avaient entretenu des relations après avoir conclu l’enregistrement de «L’île des tentations». Un nouveau face à face dans lequel les deux ils étaient plus calmes et conciliants, au point qu’ils ont fini par se faire un câlin après s’être souvenu de la dernière nuit qu’ils avaient passée ensemble.

Ismael et Andrea s’embrassent dans «Femmes et hommes et vice versa» sous l’œil vigilant d’Oscar

“C’était comme une petite bataille intérieure, parce que d’une part il m’a dit: “c’est elle, nous avons passé deux ans ensemble, je sens encore, j’ai mal …” Et, d’autre part, elle m’a dit: “tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait? Voulez-vous ouvrir les yeux? “, A avoué Ismaël. Andrea, quant à elle, a rappelé que “Nous avons parlé de beaucoup de choses ce soir-là, mais j’étais clair que je ne pouvais pas revenir avec lui parce que j’aimais toujours Oscar”, l’homme avec qui Gasca a quitté «L’île des tentations», qui était présent dans le programme, bien que dans une autre pièce dont il était très conscient de ce qui se passait. “Mon esprit a également dit:” Je me souviens de lui, mais je ne sais pas s’il se souvient de moi “”, a ajouté Andrea, à propos d’Oscar, avec qui il n’avait pas maintenu de contact pendant quelques jours après être passé par la réalité.

“La nuit entre vous était belle, avec du ressentiment?” Voulait savoir Nagore, à laquelle l’ex-participant a réitéré qu’ils parlaient beaucoup “parce que dans notre relation il y avait beaucoup de problèmes qui n’avaient pas été parlés”, après quoi Andrea a reconnu qu’après cette nuit-là, il ne regrette pas d’avoir quitté Ismaël pour Oscar. “Nous avons arrangé beaucoup de choses, mais je sentais que nous ne pouvions pas continuer la relation”, a admis Gasca, avant que son ex-petit ami n’affirme qu’il y avait une passion entre eux. “Y avait-il de l’amour?”, A déclaré Nagore. “Pour ma part, oui. Je l’ai toujours aimée, mais c’était comme cette dernière flamme. J’ai remarqué que, autant que j’ai essayé, c’était mort et il n’y avait pas de solution.”, a avoué Ishmael, qui a déclaré que la nuit qu’ils ont passée ensemble a été nécessaire pour eux deux, “et une fois que cela se produit, vous vous rendez compte qu’il n’y a rien, tout ce que je peux faire à vos côtés est de perdre du temps.”

“Tout ce que je vois c’est de la trahison”

“Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous entendez: ‘Je vous ai toujours aimé'”, a alors demandé la présentatrice à Andrea, qui, en fait, lors des aveux d’Ismael, a détourné les yeux de lui. “Je l’aime aussi”, a répondu Gasca avec enthousiasme, après quoi il a avoué d’une voix étranglée que “je ne veux pas de problème avec lui.” “Même pas avec toi, je n’en ai jamais voulu”a déclaré Ishmael, à quel point son ex-petite amie lui a demandé s’il pouvait lui faire un câlin. Un doute auquel Nicolás a répondu par un “oui” immédiat, avant qu’ils ne s’embrassent tous les deux fugitivement, après quoi Nagore est intervenu pour savoir pourquoi Ismael a évité de regarder Andrea. “Je la regarde et, honnêtement, je ne vois que de la trahison. C’est bien qu’il m’aime, mais pendant ce temps, j’ai enduré beaucoup de choses“, a déclaré l’ancien participant, blessé.

