Le CAM s’adresse au directeur de la communication de Telemadrid pour avoir donné son avis sur la sauce au roi

Le roi Felipe VI s’adressait à cette nation le mercredi 18 mars pour envoyer un message d’encouragement face à la crise des coronavirus. Cependant, face au scandale qui s’est répandu ces derniers jours au roi Juan Carlos, prétendument lié à une société offshore qui avait reçu un don de 65 millions d’euros de l’Arabie saoudite, une initiative citoyenne avait simultanément appelé une cacelorada, qui était destiné protester contre un tel scandale et d’exiger que cet argent soit versé pour l’enquête sur le coronavirus.

La Communauté de Madrid ne partage pas du tout l’opinion de Telemadrid selon laquelle les citoyens tournent le dos à la monarchie ou que le thermomètre du roi est brûlant. pic.twitter.com/sfcuNPHeLN

– Communauté de Madrid (@ComunidadMadrid) 18 mars 2020

Le succès de l’appel a conduit plusieurs professionnels de la communication à commenter cette nouvelle dans les médias. Le responsable de la communication et du marketing de Telemadrid a cependant fait une évaluation sur son compte Twitter, ce qui n’a pas fait de bien à la Communauté de Madrid, présidée par Isabel Díaz Ayuso (PP). “Les citoyens tournent le dos à la monarchie. Le thermomètre de l’établissement est chauffé au rouge“, a écrit le journaliste sur son réseau social, ainsi qu’en joignant une image de la victime.”

Le message a reçu une réponse publique de la Communauté de Madrid, qui a rapidement répondu via son compte Twitter pour se dissocier de l’opinion du professionnel, à qui l’opinion de tous les Telemadrid en général a été attribuée: “La Communauté de Madrid ne partage pas du tout l’avis de Telemadrid que les citoyens tournent le dos à la monarchie ou que le thermomètre du roi soit brûlant », lit le tweet.

Excuses publiques

Après le message CAM, Forcada a supprimé le tweet du réseau et a en outre publié des excuses publiques: “Je m’excuse auprès de toute personne qui aurait pu être offensée par un tweet personnel qui n’a pas été couronné de succès ou en temps opportun et c’est pourquoi j’ai supprimé il y a quelques heures. Un événement spécifique ne peut pas être généralisé comme l’opinion du public. Un tweet qui ne correspond pas du tout l’avis de la RTVM “, a assuré le responsable.

Le message a déclenché un débat citoyen sur la question de savoir si une opinion personnelle sur un réseau social peut provoquer toute l’agitation qui a été générée. Cependant, ce n’est pas le premier push and pull qui se produit entre Telemadrid et l’exécutif d’Isabel Díaz Ayuso, qui vient de prendre sa place a exprimé sa volonté de fermer la chaîne régionale, qui n’est plus considéré comme rentable.

En fait, ce même mardi 17, le PP a marqué le directeur général de la chaîne, José Pablo López, de “déloyauté institutionnelle“pour ses déclarations sur une utilisation partisane par l’exécutif régional de l’Avocat Général de la Communauté de Madrid. Le journaliste, face à la menace qu’il allait demander sa démission, a défendu devant l’Assemblée de Madrid que son devoir est agir “selon les principes” inhérente au journalisme et que ce n’est pas leur intention d’être “critique”, mais “professionnel”.

.