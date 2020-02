Le camée de Kaley Cuoco dans ‘The Young Sheldon’ que de nombreux fans ont manqué

Un caméo des protagonistes de «The Big Bang Theory» dans «The Young Sheldon» a toujours été une tâche compliquée, étant donné que l’histoire de ce spin-off se déroule dans un espace temporaire précédent, quand Sheldon avait neuf ans et vivait avec sa famille au Texas. Par conséquent, les personnages qui partageraient plus tard des moments ensemble sont encore inconnus dans ce cours de l’histoire. Mais Steve Molaro, créateur des deux séries, il a réussi à rassembler, en quelque sorte, Sheldon et Penny.

Kaley Cuoco et Iain Armitage dans ‘The Young Sheldon’

Dans le chapitre 10 de la troisième saison, intitulé “Soupe d’adolescent et une petite boule de fibres”, Kaley Cuoco (Penny dans la série originale) met la voix à “l’eau de la piscine” que le jeune Sheldon a si peur qu’il ne peut pas lui faire face. L’actrice ne joue pas son personnage habituel dans ‘The Big Bang Theory’, mais fait partie d’une scène avec l’acteur Iain Armitage, la version pour enfants du personnage de Jim Parsons.

Steve Molaro J’avais besoin de quelqu’un pour faire la voix et je voulais que je sois “féminin et sexy”, selon ses propres mots. Et il n’a pas hésité à prendre cette décision artistique, car il savait que Cuoco était parfait pour cela. Bien que l’épisode ait été présenté en décembre, ce n’est pas jusqu’à présent que le créateur et scénariste de la série a voulu confirmer ce fait curieux à TVLine.

Pourquoi était-il gardé secret?

Sans aucun doute, ces informations ont voulu être gardées secrètes., car au générique du chapitre le nom de l’actrice n’apparaît pas et n’a pas été promu auparavant. “Parfois, je me sens un peu bizarre à cause de la promotion excessive des choses. Elle voulait garder le secret donc, s’ils le découvraient, c’était un petit signe de tête aux fans, donc nous étions tous les deux sur la même page à ce sujet “, a expliqué Molaro à propos du caméo dans cet épisode.

.