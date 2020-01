Le camée de la saison 2 de Stephen Fry fait allusion à un lien mystérieux avec St Trinian’s – HITC

L’éducation sexuelle de Netflix est de retour pour une deuxième saison et comprend un lien mystérieux avec le film St Trinian’s.

Après avoir impressionné les fans en 2019 avec une première saison exceptionnelle, Sex Education est de retour pour une deuxième sortie très attendue.

Et tandis que l’attention se porte régulièrement sur la question de savoir si Otis et Maeve vont enfin se réunir, chacun passe la majeure partie de la saison loin l’un de l’autre, allant de l’avant avec différents arcs d’histoire.

Un tel arc d’histoire qui continue à partir de la saison 1, est le voyage de Maeve dans le “ Aptitude Scheme ” de Moordale qui la voit rejoindre les meilleurs et les plus brillants de l’école dans l’équipe de quiz étudiants et c’est sur cet arc d’histoire où nous rencontrons sans doute le plus grand camée de Sex Saison d’éducation 2.

Éducation sexuelle saison 2

Après s’être retrouvée expulsée à la fin de la saison 1, Maeve Wiley parvient à retourner à Moordale pour la saison 2 avec l’aide de l’enseignante Miss Sands qui accueille également Maeve dans le programme Aptitude de l’école.

Ce faisant, Maeve devient une figure clé des Moordale Quiz Heads, l’équipe de quiz de l’école.

Après un début un peu difficile de son temps dans l’équipe, Maeve aide les chefs de quiz à atteindre la finale télévisée en direct des Championnats nationaux de Quiz des étudiants et il y a un visage un peu familier quand nous voyons Maeve et co concourir en finale.

Stephen Fry est le maître du quiz!

Oui, c’est vrai, la légende de l’acteur et de la présentation Stephen Fry apparaît dans le dernier épisode de la saison 2 de l’éducation sexuelle en tant qu’animateur et maître du quiz des Championnats nationaux des étudiants et c’est clairement un rôle dans lequel il s’est entraîné.

En plus d’être l’hôte de l’émission de quiz QI pendant 12 ans, Stephen Fry, de manière suspecte, a également joué le rôle de maître de quiz dans un film scolaire avant St Trinian de 2007.

La raison pour laquelle l’apparence de Stephen Fry est suspecte est que c’est exactement le même rôle qu’il a joué à St Trinian’s, la seule différence étant le nom du tournoi de quiz, laissant entendre que Netflix a été inspiré par St Trinian’s ou suggère que les deux pourraient être lié.

L’éducation sexuelle et St Trinian’s sont-elles dans le même univers?

En raison du lien suspect de Stephen Fry, les fans de Sex Education et de St Trinian’s ont suggéré que Sex Education pourrait bien se dérouler dans le même univers fictif que St Trinian’s.

Et bien que cela soit hautement improbable, c’est tout à fait possible. Cependant, il y a un détail incohérent qui pourrait faire dérailler la théorie et c’est le nom de l’émission de quiz.

À St Trinian’s, Stephen Fry anime le School Challenge tandis que dans l’éducation sexuelle, il organise le National Student Quiz Championships.

Cependant, cela pourrait simplement être dû à un changement de nom que l’événement a subi au cours des 13 années entre St Trinian’s et Sex Education.

Quoi qu’il en soit, nous ne le saurons probablement jamais avec certitude, mais une chose que nous savons, c’est que la saison 2 de l’éducation sexuelle est maintenant disponible sur Netflix après son arrivée le 17 janvier.

Dans d’autres nouvelles, Twin Peaks Saison 3 a annoncé: Tout ce que nous savons jusqu’à présent