Le camée secret post-crédits de Hawkeye sera directement lié à “ Avengers: Endgame ”

Le Hawkeye de Jeremy Renner apparaîtrait dans une scène post-générique de Black Widow. Le film est le premier projet autonome de Scarlett Johansson en tant que Natasha Romanoff, qui a donné sa vie dans Avengers: Fin de partie pour aider à vaincre Thanos (Josh Brolin). Avec Black Widow qui devrait être le dernier film de Natasha dans l’univers cinématographique Marvel, la scène de Hawkeye serait censée rattraper certains bouts liés à sa mort dans Endgame.

Black Widow Scarlett Johansson et Hawkeye Jeremy Renner | Alberto E. Rodriguez / WireImage

Marvel retarde la première de “Black Widow”

Au cours des derniers mois, Marvel a lentement sorti de plus en plus de

plus d’informations sur la première sortie autonome de Johansson. Bien que nous

je ne sais pas qui joue le méchant principal du film, d’autres aspects de l’intrigue

ont été débusqués.

Malheureusement, Marvel a été forcée de retarder la première de Black Widow en raison de la pandémie de coronavirus. Les cinémas du monde entier ferment leurs portes pour empêcher la propagation du virus, et Black Widow est l’un des nombreux films qui ont été retardés en raison de ces mesures.

Selon l’évolution des choses au cours des prochaines semaines, il existe un

chance que Marvel publie le film sur Disney +. Mais plus que probable, les fans

devra attendre plus tard cette année pour voir Johansson revenir à l’action.

Pendant que nous attendons l’émergence de plus de détails, des sources internes affirment

que Black Widow comportera plusieurs scènes post-crédits, y compris

celui qui a un lien direct avec Avengers: Fin de partie.

À l’intérieur du camée secret post-crédits de Hawkeye

Nous ne savons toujours pas trop sur le caméo de Renner dans Black Widow, mais il semble qu’il jouera un rôle important pour combler les lacunes de l’arc narratif de Natasha.

Une source interne a déclaré à We

J’ai compris que Hawnere de Renner aura un camée dans l’un des

les scènes post-crédits. La source affirme que la séquence montrera Hawkeye

et sa famille visitant la tombe de Natasha à la suite des événements d’Avengers:

Fin du jeu.

Black Widow se déroule entre Captain America: Civil War

et Avengers: Infinity War et ne devrait rien explorer

liés à la mort de Natasha. Si les informations sont exactes, le camée de Hawkeye

aiderait à rattraper quelques points perdus avec l’histoire de Natasha dans Fin du jeu.

La source a également noté que l’autre scène post-crédits présente une conversation entre Yelena (Florence Pugh) et Thaddeus Ross (William Hurt). La séquence révélera apparemment que Yelena a travaillé avec Ross tout ce temps, mettant en place un autre scénario pour un futur projet.

Pourquoi Natasha n’a-t-elle pas fait ses adieux dans “Endgame”?

L’un des aspects déroutants de la mort de Natasha dans Fin du jeu était la façon dont elle n’a pas reçu un service commémoratif approprié. Le film a rendu hommage à Tony Stark (Robert Downey Jr.), qui a également donné sa vie, mais ses funérailles ont apparemment laissé de côté Natasha.

Les directeurs de Endgame ont précédemment révélé qu’ils n’avaient pas

inclure un mémorial pour Natasha parce qu’elle obtenait son propre film. Si la

la fuite est correcte, les fans verront enfin un membre des Avengers payer

hommage à son sacrifice.

Marvel n’a pas confirmé les informations concernant Hawkeye

participation à Black Widow. J’espère que la fuite a du mérite,

et nous verrons l’un des plus grands trous de tracé de Fin du jeu corrigé.

Tout ce que nous savons sur «Black Widow»

En attendant d’en savoir plus sur Black Widow, la dernière bande-annonce du film a mis en lumière le méchant du film, Taskmaster. Non seulement le clip a révélé que Taskmaster est le leader de la salle rouge, mais il a également montré que le personnage maîtrisait plusieurs styles de combat.

Dans les bandes dessinées, Taskmaster a la capacité d’imiter un adversaire avec une précision presque parfaite. Dans la bande-annonce, nous voyons le méchant étudier certains des mouvements classiques de Natasha, ainsi que des styles de Black Panther (Chadwick Boseman), Captain America et Hawkeye.

La bande-annonce n’a rien révélé de plus sur l’identité de

Taskmaster, laissant les fans spéculer sur qui porte le masque. Il y a

beaucoup de spéculations que l’un des associés de Natasha est secrètement

Taskmaster, bien qu’il soit possible que Marvel ait gardé le casting étroitement sous

enveloppements.

Black Widow devait faire sa première dans les salles en mai

1. Marvel n’a pas encore annoncé la sortie du film.