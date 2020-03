Le campus des Avengers mettra en vedette le maître d’œuvre de Black Widow en tant qu’ennemi principal

Le campus des Avengers de Disneyland mettra en vedette le méchant Black Widow Taskmaster comme l’ennemi principal du parc.

Disneyland donnera bientôt aux fans une chance de vivre ce que doit être la vie chez les héros de Marvel lors de l’ouverture du campus Avengers cet été. En plus d’emprunter à l’histoire de Marvel Comics depuis des décennies, Avengers Campus incorporera également des personnages et des éléments des films MCU, y compris la prochaine Black Widow.

En raison de sa sortie en mai, Black Widow des Marvel Studios trouvera l’héroïne titulaire face au vilain Taskmaster, un mercenaire qui peut reproduire les mouvements de combat de quiconque qu’il observe. Lors d’une avant-première médiatique du campus Avengers, Disney a annoncé que Taskmaster serait le principal ennemi d’une émission en direct pleine d’action présentée dans le parc, avec le vice-président, Franchise Creative & Marketing, Marvel Studios Dave Bushore faisant la déclaration suivante:

“Taskmaster est apparu dans tant d’histoires de bandes dessinées différentes avec les Avengers à différents moments et endroits, et il est un grand ennemi pour les Avengers. Et pour nous, amener ce personnage au grand écran cet été dans Black Widow, ce fut une excellente occasion pour nous de dire: «Eh bien, hé. C’est un endroit vivant et respirant. Ayons-le là le jour de l’ouverture. “

Lors d’une conversation avec ComicBook.com, Bushore a ajouté: «Il est génial. C’est un méchant emblématique en soi du point de vue des fans. C’est quelqu’un qui est allé contre les Avengers et il peut affronter n’importe lequel d’entre eux, ce qui est génial. “

Voici le synopsis officiel de Black Widow des Marvel Studios:

Dans le thriller d’espionnage bourré d’action des Marvel Studios, «Black Widow», Natasha Romanoff, alias Black Widow, confronte les parties les plus sombres de son registre lorsqu’une conspiration dangereuse ayant des liens avec son passé survient. Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations rompues laissées dans son sillage bien avant de devenir vengeance.

Réalisé par Cate Shortland à partir d’un scénario écrit par Eric Pearson basé sur une histoire de Jac Schaeffer et Ned Benson, Black Widow des Marvel Studios met en vedette Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters et Rachel Weisz.

Black Widow sortira en salles le 1er mai 2020.

