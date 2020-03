Le Canada n’enverra pas d’athlètes aux Jeux olympiques de 2020 à moins qu’il ne soit reporté

Si les Jeux olympiques de Tokyo 2020 se poursuivent comme prévu, ne vous attendez pas à ce que des athlètes canadiens se présentent.



Le Comité olympique canadien a déclaré que le pays n’enverrait aucun athlète aux Jeux olympiques de Tokyo de 2020 à moins que l’événement ne soit reporté d’un an, en raison du coronavirus, selon ESPN.

“Bien que nous reconnaissions les complexités inhérentes à un report, rien n’est plus important que la santé et la sécurité de nos athlètes et de la communauté mondiale”, a déclaré le Comité olympique canadien dans un communiqué. “Il ne s’agit pas uniquement de la santé des athlètes – c’est de la santé publique.”

Dimanche, le Comité international olympique a annoncé que l’organisation déciderait de reporter ou non les Jeux olympiques de 2020 dans les quatre prochaines semaines.

“Nous travaillons très dur et nous sommes convaincus que nous aurons finalisé ces discussions dans les quatre prochaines semaines”, a déclaré le président du CIO, Thomas Bach, dans une lettre envoyée aux athlètes. “Ces scénarios concernent la modification des plans opérationnels existants pour les Jeux afin aller de l’avant le 24 juillet 2020, ainsi que des changements dans la date de début des Jeux. Cette étape permettra une meilleure visibilité de l’évolution rapide de la situation sanitaire dans le monde et au Japon. Elle servira de base pour le meilleur décision dans l’intérêt des athlètes et de toutes les autres personnes impliquées. »

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 devraient commencer le 24 juillet.

