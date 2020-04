Le Candyman de Nia DaCosta se déplace de juin à septembre 2020

Universal devait redonner vie à une icône d’horreur le 12 juin 2020 avec la sortie du réalisateur Nia DaCosta‘S (Little Woods) Candyman, une “suite spirituelle” du classique original de 1992. Malheureusement, en raison de la pandémie de coronavirus qui a contraint les cinémas du monde entier à fermer, Universal ne libérera plus Candyman à cette date.

Le tout nouveau film Candyman va maintenant baisser les salles 25 septembre 2020.

Pourvu que Halloween Kills ne bouge pas, nous allons maintenant recevoir un nouveau film Candyman et un nouveau film Halloween dans un mois les uns des autres. Et on ne peut pas s’en plaindre!

Candyman vient du producteur Jordan Peele, qui a co-écrit le film avec Win Rosenfeld.

«Aussi longtemps que les résidents s’en souviennent, les projets de logements du quartier Cabrini Green de Chicago ont été terrorisés par une histoire de fantôme de bouche à oreille à propos d’un tueur surnaturel avec un crochet pour une main, facilement invoqué par ceux qui osent répéter son nom cinq fois dans un miroir. Aujourd’hui, dix ans après la démolition de la dernière des tours Cabrini, l’artiste visuel Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II) et sa petite amie, la directrice de la galerie Brianna Cartwright (Teyonah Parris), emménagez dans un loft de luxe à Cabrini, maintenant embourgeoisé au-delà de la reconnaissance et habité par des milléniaux mobiles vers le haut. »

“Avec la carrière de peintre d’Anthony au bord du décrochage, une rencontre fortuite avec un vieux Cabrini Green (Colman Domingo) expose Anthony à la nature tragiquement horrible de la véritable histoire derrière Candyman. Soucieux de maintenir son statut dans le monde de l’art de Chicago, Anthony commence à explorer ces détails macabres dans son atelier en tant que nouveau grain de peinture, ouvrant sans le savoir une porte vers un passé complexe qui dévoile sa propre raison et déclenche une vague de violence terrifiante et virale qui met lui sur une trajectoire de collision avec le destin. “

Aux côtés de Peele, Win Rosenfeld et Ian Cooper ont produit pour Monkeypaw Productions.

Les sociétés de production incluent également MGM et Bron Creative.