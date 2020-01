Le capitaine Lee de «Under Deck» a-t-il dit qu’il ne travaillerait jamais avec João Franco de «Under Deck Med»?

Lorsque le bosun João Franco de Under Deck Mediterranean a pesé sur le drame d’Ashton Pienaar, il a également laissé les fans de Twitter avec une taquine sur le capitaine Lee Rosbach de Under Deck.

Sandy Yawn, Joao Franco | Greg Endries / Bravo

Le capitaine Sandy Yawn a demandé des réflexions sur le commentaire de Rosbach selon lequel il ne travaillerait plus jamais avec Pienaar. C’est alors que Franco a partagé que Rosbach ne travaillerait pas avec lui non plus. Franco a connu une première saison difficile sur Under Deck Med. Il a créé un triangle amoureux avec deux ragoûts et frotté l’équipage dans le mauvais sens avec son comportement ivre hors charte.

Alors quand Yawn a demandé des commentaires, un fan a souligné que Franco avait inversé son comportement. “Je suis d’accord avec le choix de @capthlr”, a répondu le fan. «@AshtonPienaar n’a montré aucun apprentissage en se voyant à la télévision. Contrairement à @joaograntfranco qui se regardait à la télé et réfléchissait. Il est revenu se comporter d’une manière totalement différente. Faire preuve d’un véritable leadership, c’est pourquoi vous l’avez connecté à un propriétaire de yacht. »

Rosbach voulait des éclaircissements

Franco a vu le commentaire et a remercié le fan. “Merci pour votre soutien! Le capitaine Lee a également dit qu’il ne travaillerait jamais avec moi non plus », a-t-il répondu. “Je suis reconnaissant d’avoir eu la chance de me racheter.”

Rosbach voulait que Franco clarifie sa déclaration sur Twitter. “Je suis intéressé par votre processus de réflexion derrière votre commentaire, monsieur, et pourquoi vous avez choisi de m’interrompre là-bas. Juste curieux », a demandé Rosbach dans le fil. “Voulez-vous élaborer?”

Un fan est intervenu et s’est demandé pourquoi Rosbach demandait des éclaircissements. “Voyons voir. Sandy a demandé à réfléchir. Carol a dit qu’elle était d’accord avec vous et que Joao avait réfléchi et apporté des changements après son mauvais comportement alors qu’Ashton ne l’avait pas fait. Joao a remercié Carol pour son soutien. Je ne sais pas pourquoi vous êtes peut-être contrarié par les propos de Joao. “

Mais Rosbach a insisté sur le fait qu’il était sincèrement curieux. “Pourquoi supposeriez-vous que je suis contrarié? J’ai simplement demandé des éclaircissements. C’est si simple. Pourquoi compliquer les choses? S’il vous plaît ne lisez pas les choses dans quelque chose qui n’existe tout simplement pas. Juste curieux comme je l’ai déjà dit. “Il a dû réitérer plus tard qu’il n’était pas sarcastique dans sa requête aussi. «Désolée que vous l’ayez prise de cette façon, je suis simplement curieuse. Aucun snark prévu du tout. “

Rosbach et Franco semblent être en bons termes

Franco n’a pas répondu à Rosbach sur Twitter, mais ils ne semblent pas non plus être en mauvais termes. Rosbach a communiqué avec Franco à BravoCon et a partagé une photo avec Colin Macy-O’Toole. «Le jour 1 à #bravocon a été un énorme succès !!!! C’était tellement incroyable de rencontrer les gens que nous voyons sur nos écrans tous les jours !! Voyons ce que nous apporte aujourd’hui », a commenté Franco la photo.

Franco a également remarqué à quel point il a grandi et évolué depuis sa première saison dans l’émission. Yawn a également posé la question de savoir s’il était approprié ou non de se connecter avec des invités charter. Franco a fait référence à l’une des plus grandes règles de Rosbach. “Je dois admettre que je l’ai fait à un rang inférieur sur un Superyacht. mais plus je monte, plus je sens tout ce que mes capitaines m’ont dit et plus je serai responsable. ne gêne pas ton bateau, ne gêne pas ton capitaine… ne fais pas quelque chose que tu ne peux pas dire à ta casquette. “