Le capitaine Lee de ‘Under Deck’ dit qu’il cherche un nouveau ragoût en chef comme Kate Chastain

Le capitaine Lee Rosbach de Under Deck a récemment déclaré que trouver un nouveau ragoût de chef pour prendre la place de Kate Chastain n’était pas une mince affaire.

Chastain a démissionné de son rôle de ragoût en chef sur les docuseries aquatiques après six saisons dans l’émission. Elle a laissé des indices vers la fin de la saison sept, surtout après avoir vu le premier yacht sur lequel elle avait travaillé pendant le tournage de sa dernière saison en Thaïlande. Bien qu’elle semblait prête à passer à autre chose, la nouvelle qu’elle quittait le spectacle a pris Rosbach par surprise.

Capitaine Lee Rosbach, Kate Chastain | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

«C’était hors du champ gauche. Je n’ai pas vu ça venir du tout. J’ai été complètement époustouflé », a déclaré Rosbach à Hollywood Life. «Kate m’a appelé et c’était une chose douce-amère. Elle m’a fait savoir qu’elle n’allait pas revenir, mais elle pensait qu’il était temps de passer à autre chose. Elle a des choses plus grandes et meilleures à faire et j’étais heureuse pour elle. Mais j’étais triste dans le même souffle parce qu’elle est un membre apprécié de mon équipe et elle est un membre apprécié de Below Deck et de l’émission, donc, de grosses chaussures à remplir pour quelqu’un, ou essayer de le faire, oui. Kate me manque. ”

Il n’y a pas de «remplacement» de Kate Chastain

Rosbach a poursuivi en disant que trouver quelqu’un pour remplir ses chaussures ne serait pas facile. Au-dessous de Deck, la saison 8 était en plein tournage dans les Caraïbes. Mais la production a été interrompue en raison de la pandémie.

Il est donc clair que Rosbach a travaillé avec un nouveau ragoût de chef, qui n’a pas encore été révélé. Cependant, il semble que Rosbach soit toujours à la recherche du match parfait. “Je cherche quelqu’un qui a cette éthique de travail [like Kate’s], qui a la bonne attitude à l’égard de l’ordonnance. Quelqu’un qui n’est pas en voyage motorisé », a-t-il fait remarquer lors de son entretien.

Ajoutant qu’il voudrait quelqu’un qui est «vif d’esprit, peut penser debout et [someone] que je n’ai pas à garder. Voici votre travail, voici vos outils, allez maintenant faire votre travail. Si vous continuez à venir me voir pour chaque petite chose. Et si je dois faire mon travail et votre travail, je n’ai évidemment pas besoin de vous, donc je cherche quelqu’un qui peut se débrouiller seul et bien fonctionner. ” Rosbach a déclaré que bien qu’un certain nombre de ragoûts aient fait preuve de leadership, Chastain n’a fait aucune suggestion sur son remplacement.

Mais ils n’ont pas tout de suite réussi non plus

Bien que Rosbach manque sa femme de droite, il a ajouté lors de l’interview que Chastain et lui n’avaient pas réussi lors de sa première saison dans la série. Chastain était le deuxième ragoût en chef de Rosbach. Adrienne Gang a tenu le rôle au cours de la première saison, mais Chastain a déménagé la saison suivante.

“Kate et moi n’avons pas réussi la saison deux. Nous n’avons pas réussi du tout », a-t-il déclaré. “Nous avons eu des moments difficiles, mais vous devez lui donner une chance de mûrir et de grandir, et le reste appartient à l’histoire.”

L’une des raisons pour lesquelles Chastain et lui ne se sont pas vus du même œil est le résultat du tristement célèbre incident de pliage de couverture de «fusée». L’invité récurrent Dean Slover a fait des remarques sur le comportement sévère de Chastain alors elle a créé de manière passive et agressive un pli de couverture sur son lit dans une forme phallique. Il en a parlé à Rosbach et Chastain a nié avoir délibérément créé la forme pour ressembler à un pénis. Elle sculptait plutôt une fusée.

Rosbach s’est souvenu de la saison lors de la réunion de la saison sept quand on lui a demandé s’il avait jamais été en colère contre Chastain. “Oh putain oui”, a-t-il dit lors de la deuxième partie de la réunion. «Je veux dire qu’il y a beaucoup de choses dont Kate et moi avons discuté. Il y a un moment où elle m’a menti à propos de la couverture pour pénis. “