Le capitaine Lee savait que l’équipage de pont viendrait pour Rhylee Gerber

Même si le capitaine Lee Rosbach de Under Deck peut ne pas savoir exactement ce qui se passe «sous le pont», il sait toujours faire confiance à son instinct. Rosbach et le capitaine Sandy Yawn de Under Deck Mediterranean ont partagé qu’ils sont généralement à l’abri de la plupart des drames qui se préparent au sein de leur équipe.

Même si Rosbach est stupéfait de voir les images de la saison en Thaïlande, il avait le sentiment que l’équipe de pont se regroupait avec le matelot de pont Rhylee Gerber. Lors du dernier épisode dramatique, le sort de Gerber était en jeu. Bosun Ashton Pienaar a rencontré Rosbach et a appelé à son licenciement, insistant sur le fait qu’il ne pouvait tout simplement pas travailler avec elle, bien qu’il ne lui reste que six jours dans la saison.

Capitaine Lee Rosbach, Rhylee Gerber, Kate Chastain, Simone Mashile | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

Rosbach avait l’air peiné tandis que Pienaar parlait mais voulait faire preuve de diligence raisonnable et obtenir un compte de chaque matelot, y compris Gerber. Les matelots de pont Tanner Sterback et Brian de Saint Pern ont presque minimisé le dédain de Pienaar pour Gerber. Gerber savait également qu’elle avait des ennuis puisqu’elle était de trois contre un.

Rosbach est heureux d’avoir consulté Kate Chastain

Une des raisons pour lesquelles Gerber n’a pas été licencié est que Rosbach a demandé son avis au chef du ragoût Kate Chastain. Chastain a partagé avec Rosbach ce qui se passait vraiment au sein de l’équipe de pont, ce qui a aidé Rosbach à décider de garder Gerber sur le pont et à insister pour que l’équipe apprenne à travailler ensemble.

Rosbach a récemment blogué qu’il savait que l’équipage de pont allait se regrouper. “Kate a apprécié votre contribution en ce qui concerne Ashton et Rhylee”, a écrit Rosbach. «J’ai entendu la même chanson de la« fraternité »à laquelle je m’attendais, et avoir un point de vue relativement objectif de votre part et de Rhylee était agréable à entendre.»

Rosbach a également claqué Pienaar

Maintenant que Rosbach est au courant de toutes les images et informations, il s’est pleinement rendu compte que Pienaar a passé du temps à retourner l’équipage contre Gerber. “Ashton, vous avez dit à toute l’équipe de se préparer pour Rhylee et l’aviez rabaissée de Jump Street et vous ne comprenez pas pourquoi elle ne vous répond pas comme vous le pensez”, a écrit Rosbach. “Je ne défends pas ses problèmes, mais vous ne l’avez pas gérée, vous l’avez ostracisée et totalement aliénée pour que vous puissiez prouver votre argument qui s’est avéré faux.”

“Elle a essayé d’avoir une conversation avec vous et vous n’avez jamais écouté un mot qu’elle vous a dit”, a souligné Rosbach. «Vous étiez occupé à formuler votre réponse sans jamais entendre ce qu’elle avait à dire. Très dédaigneux de toi. Vous avez un long chemin à parcourir, monsieur. J’espère que vous y arriverez. “

Rosbach a terminé son blog en s’adressant à Gerber. “Rhylee, vous ne pensiez pas que je vous avais oublié, n’est-ce pas? Je me rends compte de ce que vous avez vécu et je sympathise avec vous. Vous n’avez pas obtenu une image juste, mais je maintiens mes anciens commentaires, ce n’est pas ce qui vous est jeté, c’est votre réaction, c’est ce dont vous vous souviendrez et ce que vous apprendrez de cette expérience. Vous avez reçu de mauvaises cartes mais vous auriez pu mieux jouer la main. La confrontation ne vous mène pas toujours là où vous en avez besoin ou que vous voulez être. Je suis content que vous l’ayez aspiré et que, jusqu’à présent, vous l’ayez coincé. C’est admirable. Accrochez-vous et voyons où nous en sommes. “