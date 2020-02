Le capitaine Lee tire un coup classique de «femmes au foyer» à la réunion et prend d’assaut le plateau

Dans un mouvement sans précédent, le capitaine Lee Rosbach de Under Deck a quitté le plateau de retrouvailles. Les aperçus montrent que les retrouvailles deviennent si passionnées, raconte Rosbach qu’il lui faut une minute.

Rosbach tape l’hôte Andy Cohen sur le bras et dit qu’il a besoin d’une pause. Alors qu’il quitte la scène, il est entendu sur audio disant qu’il a «fini de supporter ces f ** king d ** kheads». Cohen se demande alors si Rosbach reviendra.

Capitaine Lee Rosbach, Kate Chastain, Courtney Skippon, Simone Mashile | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

Cohen a également joué un clip de retrouvailles sur Watch What Happens Live de lundi. Dans le clip, le capitaine Ashton Pienaar interroge à la fois Rosbach et le ragoût en chef Kate Chastain sur leur expérience et leur pertinence dans le monde de la plaisance. L’équipage halète alors que Pienaar semble devenir confrontation avec Rosbach. Serait-ce la raison pour laquelle Rosbach s’en va?

Ce membre d’équipage avait également besoin d’un moment lors d’une réunion

Deckhand (maintenant bosun) João Franco de ci-dessous Deck Mediterranean est devenu ému et avait besoin d’une pause pendant les retrouvailles de la saison 3. Franco a été pris entre une relation avec le ragoût Brooke Laughton et le flirt avec le ragoût Kasey Cohen.

Franco et Laughton sont sortis ensemble pendant le spectacle et peu de temps après le tournage. Cependant, la relation n’a pas duré. Quand vint le moment des retrouvailles de l’équipage, Franco était débordé et devait s’éloigner du groupe. Il finit par marcher dans un coin du Clubhouse, clairement en larmes.

“De toute évidence, il est ému aux larmes à votre sujet, je veux dire que cela doit signifier quelque chose”, dit Cohen à Laughton. Bien qu’elle dise que sa réaction était significative, cela n’a pas ôté les mensonges qu’il lui avait dit. Alors que Kasey Cohen et Laughton discutent, Franco reste dans le coin en pleurant toujours. Il revient finalement à son siège.

De plus, ces «Real Housewives» ont fait de jolies sorties

Sortir du plateau est un mouvement emblématique des Real Housewives. Camille Grammer de The Real Housewives of Beverly Hills s’est sentie ligotée et a pris d’assaut le plateau tout en essayant de retirer son micro. En conséquence, sa robe a commencé à tomber de son corps. Également de RHOBH, Lisa Rinna avait besoin d’un moment hors caméra lorsque Kim Richards a refusé d’accepter le fameux cadeau “lapin bleu” pour son petit-fils.

De plus, Ramona Singer des Real Housewives de New York ne pouvait pas gérer la discussion sur les photos nues d’Alex McCord, elle s’est donc “excusée” de manière dramatique. Jill Zarin de RHONY est devenue si émue de son impasse avec Bethenny Frankel qu’elle a dû quitter le plateau.

Bien sûr, il y a les walk-offs agressifs. Danielle Staub et Teresa Giudice des Real Housewives of New Jersey se sont lancées dans une attaque tellement intense que Cohen a dû retenir physiquement Giudice. Cohen a presque été blessé dans le désordre. Et bien que Vicki Gunvalson des Real Housewives of Orange County n’ait pas quitté sa dernière réunion, elle a certainement fait sensation en criant aux producteurs avant et après. Mais elle a quitté une réunion en 2017 lorsqu’elle s’est sentie attaquée par sa relation avec Brooks Ayers. Elle a même menacé de quitter l’émission.

Les retrouvailles de la saison 7 ci-dessous seront diffusées le lundi 10 février sur Bravo.