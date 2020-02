Le capitaine Marvel Star Brie Larson a attendu des années pour obtenir un selfie avec Gal Gadot

Hier a été un grand moment pour les fans de bandes dessinées qui ont finalement pu assister au croisement légendaire entre Captain MarvelBrie Larson et Gal Gadot de Wonder Woman. Ou une version de celui-ci, au moins.

C’est un fait indéniable que le genre de super-héros a été la seule force dominante du cinéma au cours de la dernière décennie, mais peu de gens auraient imaginé que de tels films pourraient réussir avec un rôle féminin. Cette hypothèse stéréotypée a même contraint le cerveau du MCU, Kevin Feige, à envisager de quitter son emploi. Heureusement, tout a changé après que Gal Gadot a enfilé le costume de Wonder Woman en 2017 et a reçu une reconnaissance universelle pour avoir interprété la princesse Diana dans l’adaptation en direct de Patty Jenkins.

Marvel Studios, quant à lui, a adopté tardivement cette nouvelle vague, mais Captain Marvel est sorti l’année dernière et a battu plusieurs records au box-office, notamment en devenant le film de super-héros dirigé par des femmes le plus rentable de tous les temps. S’il est vrai que Black Widow servira de jalon énorme pour ce nouveau sous-genre dans quelques mois, Brie Larson et Gal Gadot sont actuellement les seules voix féminines importantes dans le monde des super-héros.

Ce qui rend cela encore plus salutaire, c’est que, pour autant que nous nous en souvenions, les deux se sont soutenus. Ils ont même cimenté cette amitié il y a quelques semaines en se présentant ensemble aux Academy Awards. Et après avoir partagé certaines des photos des coulisses hier avec les fans, Larson a retweeté quelque chose sur son flux personnel qui implique qu’elle attendait une chance d’obtenir un selfie avec Wonder Woman depuis des années.

Découvrez le message retweeté ici:

🌟⚔️ 2017 2020 ⚔️🌟 pic.twitter.com/XzH10XnmMf

– Captain Marvel BR (@CaptMarvelBR) 27 février 2020

Étant donné que ces actrices talentueuses représentent deux bandes dessinées concurrentes, il est juste de supposer qu’elles seraient des rivales amères. Cependant, comme en témoigne récemment, l’exact opposé est vrai.

Bien sûr, il convient de noter que les fans ont déjà vu de tels croisements où Captain Marvel et Wonder Woman se sont associés sur les pages colorées de la bande dessinée, mais nous ne nous attendons pas à ce que cela se produise sur les grands écrans de si tôt. Pourtant, nous pouvons rêver, non?