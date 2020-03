Le Captain Pike Star Trek Spinoff Series serait en développement

Il y a eu de nombreux acteurs pour jouer Christopher Pike Star TrekLa durée de vie de Kirk, depuis que le prédécesseur de Kirk en tant que capitaine de l’Enterprise a fait ses débuts dans le pilote de The Original Series en 1966. Anson Mount pourrait bien être le plus populaire, cependant, car son interprétation de l’icône héroïque et tragique de Starfleet a fait fureur auprès des fans quand il a rejoint la franchise dans Star Trek: Discovery saison 2. Avec la saison 3 déplaçant le spectacle dans un avenir lointain, ne vous attendez pas à plus de lui sur ST: D. Cependant, il semble que nous pouvons être assurés qu’il reviendra bientôt à temps plein.

We Got This Covered a entendu de nos sources – ceux-là mêmes qui ont dit que Transformers était en cours de redémarrage et que Jim Carrey’s Mask figurera dans Space Jam 2 – qu’une série dérivée de Pike est en cours de développement pour CBS All Access. Comme vous vous en doutez, cela ramènerait également Spock d’Ethan Peck et Number One de Rebecca Romijn, qui ont également été des succès avec le fandom de Discovery saison 2, car le trio a des aventures sur la pré-TOS Enterprise.

Il y a eu des appels à CBS pour aller de l’avant avec une telle retombée au cours des deux dernières années. L’EP Alex Kurtzman a évoqué la possibilité dans le passé, refusant de l’exclure et commentant qu’ils essaient de trouver des moyens de ramener ces personnages. Tous les trois sont apparus dans quelques épisodes de la série d’anthologie de Short Treks, mais cela n’a pas complètement rassasié notre appétit pour voir plus de Pike et de son équipe.

Cliquer pour agrandir

Alors que Discovery lui-même s’adressait, Pike est destiné à rencontrer une fin tragique – comme détaillé dans un épisode de TOS, il est finalement laissé paralysé et confiné dans un fauteuil roulant après avoir sauvé des cadets Starfleet d’une fuite de rayonnement de rayons delta. Nos informations indiquent que le spectacle se développerait à ce sort, comblant correctement l’écart entre le pilote de TOS, “The Cage”, et son retour dans “The Menagerie”.

Nous avons également entendu parler d’un titre, mais nous n’en parlerons pas encore avant d’avoir obtenu une confirmation supplémentaire. Restez à l’écoute pour plus de nouvelles sur un standalone potentiel Star Trek spectacle pour Pike, Spock et Number One.