Le carnaval de Mazatlan commence ce 20 février

Le port s’habille ces jours-ci en présentant le carnaval international de Mazatlan, la célébration de l’État de Sinaloa, commence aujourd’hui le 20 février.

Comme chaque année un thème est choisi pour ces vacances, cette année sera “Nous sommes l’Amérique” La célébration est pleine de culture, de plaisir, de musique et de nostalgie.

Les habitants du port également connus sous le nom de “Perle du Pacifique” et les visiteurs du monde entier apprécieront divers événements, nous vous disons ce qu’ils sont, quand et comment vous pouvez les assister à tous.

Depuis le 20 au 25 février Vous pouvez profiter de concerts, de musique, de combat naval et de présentations, le premier jour commence par le couronnement du roi de joie, vous pouvez également profiter d’un spectacle gastronomique du Food Festival et d’une danse des masques Dance Fantasy.

Pour le jour 21 Couronnement du Reine des jeux floraux, présentations d’artistes internationaux et de quelques troupes qui défileront les jours suivants le long de la longue promenade du port.

Dans les événements suivants, le couronnement du Carnival Queen ils ont lieu dans des endroits différents, car le couronnement est effectué dans le stade de baseball et la combustion de la mauvaise humeur est effectuée dans les hautes vagues, la partie où la fête de carnaval a lieu.

Le feu d’artifice du combat naval est l’un des événements qui tombent le plus amoureux du carnaval car la bataille navale entre Mazatlan et la ville est recréée Invasion française de 1864, en utilisant des feux d’artifice du port et un bateau à quelques kilomètres de la plage.

Il y a également deux défilés, le premier étant le dimanche, où les principales reines, jeux floraux et jeux de carnaval apparaissent, pour lundi le défilé principal est celui de la reine des enfants.

Mazatlan vous invite à faire partie de ces journées et à profiter de la joie et du plaisir de faire partie de cette grande fête.

