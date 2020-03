Le casting a-t-il commencé pour la saison 2?

Sous le pont, le voilier peut se préparer pour une deuxième saison, car le casting semble déjà commencer.

L’émission a été créée dans la foulée de ce que beaucoup considèrent comme la saison la plus toxique de Under Deck. Les téléspectateurs ont été stimulés et chargés en entrant dans le nouvel épisode ci-dessous Deck, avec beaucoup impatient du spectacle de voile. Cependant, les cotes des câbles sont jusqu’à présent tièdes pour la série et la réaction des ventilateurs semble être divisée.

Adam Glick | Karolina Wojtasik / Bravo

Bien que les fans prennent le temps de se familiariser avec la nouvelle série, les agents de casting ont lancé un appel à l’équipage pour filmer la prochaine série de voile. «Travaillez-vous sur un VOILIER?! Au-dessous du pont, toutes les positions de yachts * expérimentés * sont jetées pour la prochaine saison de navigation! Si vous avez déjà travaillé sur des yachts et que vous souhaitez en savoir plus, envoyez votre CV + photo + un peu de vous à dianawallacecasting@gmail.com », a récemment annoncé Diana Wallace Casting sur Instagram.

Les notes ont pris une tournure positive la semaine dernière

Les évaluations des câbles semblaient suivre à la baisse depuis le début de la série. La première de la saison a été le plus élevé de la saison jusqu’à présent. Bravo Ratings a tweeté les résultats de la première épisode du 3 février. “S01E01 – 1,293 million de téléspectateurs (0,42 démo 18-49).” L’émission a suivi moins de téléspectateurs à partir de là.

Les deux épisodes suivants ont vu une baisse du nombre de téléspectateurs de «S01E02 – 1,061 million de téléspectateurs (démo 0,34 18-49)». Et “S01E03 – 0,963 million de téléspectateurs (0,29 18-49 démo)” pour le troisième épisode, Bravo Ratings partagé sur Twitter.

Mais le drame bouillonnait sous la surface. Le spectacle a un couple qui se chamaille, un ragoût en chef et un chef sur le point de se distinguer. Plus de tension au sein de l’équipe intérieure et un matelot vert se faisant bosser. L’épisode du 25 février a vu une hausse des cotes d’écoute. “S01E04 – 1,034 million de téléspectateurs (démo 0,34 18-49)”, a partagé Bravo Ratings.

Les téléspectateurs tentent toujours d’entrer dans l’émission

De nouvelles séries sous le pont sont introduites avec un acteur croisé. Lorsque le pont inférieur de la Méditerranée a fait ses débuts, le chef Ben Robinson était le crossover. Cette fois, le chef Adam Glick est le crossover, mais les téléspectateurs tentent toujours de trouver leur rythme avec le spectacle.

Certains téléspectateurs apprécient le spectacle et le casting. «J’aime vraiment le yacht à voile sous le pont. Le Capt Glenn est génial, Parker est un amoureux. Paget est un bon leader. Madison est mignonne et drôle. Ciara a besoin de quitter Paget. Adam cuisine une excellente cuisine. Jenna est un beeyotch », a tweeté un spectateur. Et certains sont dans la relation florissante entre le ragoût en chef Jenna MacGillivray et Glick. “Je regrette d’annoncer que je suis extrêmement investi dans la relation entre jenna et adam sur le” yacht à voile sous le pont “”, a partagé un téléspectateur sur Twitter.

Mais alors, les autres ne semblent tout simplement pas trouver d’amour pour le spectacle. «Après cette dernière saison de Under Deck, j’avais besoin d’une pause. Voilier est ennuyeux. C’est peut-être tout le vert et le brun sur le bateau », a tweeté un spectateur. Une autre opinion: «Je n’ai pas peur de partager cette prise de vue controversée. Sous le pont, le voilier n’est pas aussi bon qu’un bateau ordinaire sous le pont. »

Malgré les notes vacillantes, la saison 7 de Under Deck n’a pas commencé non plus. Les cotes ont augmenté lorsque les fans ont voulu voir quel ancien acteur remplacerait le matelot de pont Abbi Murphy. Ensuite, les notes ont grimpé à partir de là, bien dans le drame en désordre.

Le voilier sous le pont est diffusé lundi à 21 h. / 20 h central sur Bravo.