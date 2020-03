Le casting complet de «Stranger Things» se réunit pour la première fois pour la quatrième saison

Le “Upside Down” reviendra pour une quatrième saison. Autant que Mike, Dustin, Lucas, Eleven, Joyce et Hopper tentent de fermer le portail encore et encore sans succès, c’est toujours une bonne nouvelle pour tous les fans qui ne se lassent pas de les récupérer. Pas pour rien, la troisième saison a été la plus regardée de l’histoire de Netflix. Nous assurant plus de suspense / horreur des années 70 à Hawkins, l’ensemble du casting de la série s’est réuni pour la première fois pour leur première lecture de scénario.

Dans une courte vidéo d’une minute, Caleb McLaughlin nous invite secrètement à entrer dans la première fois que tous les acteurs se réunissent pour commencer officiellement le tournage de la quatrième saison. Le 14 février, en plus de nous donner des moments pleins de miel, il nous a donné des nouvelles qui ont confirmé de nombreuses rumeurs qui spéculaient que Hopper n’était pas mort lors de la dernière tentative de fermeture du portail. Dans un petit teaser, nous avons été confirmés que notre chef préféré est toujours vivant.

Pour le confirmer comme il se doit, la première chose que nous voyons dans cette nouvelle vidéo est David Harbour étreignant Finn Wolfhard, deux acteurs qui sont devenus de grands amis. Puis la véritable nostalgie commence: on voit tous les acteurs apparaître un à un tout en partageant étreintes et rires. Prouver que l’amitié qu’ils ont n’est pas seulement quelque chose que nous voyons à l’écran.

Selon certains rapports, la série commencera à être enregistrée en Lituanie, principalement dans une prison avec des lieux qui ont été utilisés dans la série à succès HBO Chernobyl. Quand ils auront fini d’enregistrer dans ces directions lointaines, ils ont l’intention de terminer l’enregistrement à Atlanta, où se déroulent la plupart des aventures à Hawkins. Deux mois après le renouvellement de la série, les scénaristes de Stranger Things ont partagé une publication avec la première page du scénario de la quatrième saison. Écrit par les Duffer Brothers, le premier épisode s’appellera: “Chapter One: The Hellfire Club”.

Avec une date de sortie fin 2020, est un bon moment pour que l’attente commence. Voici la vidéo de la première lecture du script avec toute la distribution de Stranger Things: