Le casting de Bravo’s Mexican Dynasties confirme qu’ils ne reviendront pas pour la saison 2

À la grande consternation des fans, le casting des Dynasties mexicaines de Bravo a confirmé que l’émission n’obtiendrait pas une deuxième saison.

Les fans ont plongé dans le drame, mais surtout l’humour que le spectacle a apporté à Bravo. Les dynasties mexicaines ont suivi les familles Allende, Bessudo et Madrazo vivant une vie luxueuse à Mexico. Des caméras ont documenté les relations, les entreprises et les retombées des familles. La finale de la saison s’est terminée par un cliffhanger lorsque le chanteur Adan Allende s’est séparé de ses parents et a emménagé avec son frère et sa femme.

Adan Allende, Mari Allende, Fernando Allende, Elan Allende, Jenny Allende | Tommy Garcia / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Le spectacle s’est terminé fin avril, laissant de nombreux téléspectateurs assoiffés de plus. Le casting attendait également avec impatience la saison 2 et certains ont dit qu’ils étaient prêts pour une autre saison.

Jenny Allende confirme que l’émission ne reviendra pas

Bravo a commencé à promouvoir un nouveau drame familial, Family Karma. Les fans ont répondu positivement au nouveau spectacle, mais ont également remarqué à quel point il semblait refléter le format des dynasties mexicaines. Cela a conduit les gens à poser des questions sur un post Instagram de Family Karma sur les dynasties mexicaines.

Allende a vu les commentaires sur Instagram et a ressenti le besoin d’annoncer la nouvelle aux fans. “Sensationnel!!!! Je vous lis tous !!!! », a-t-elle commenté. «Merci pour tout le soutien envers @mexicandynasties #MexicanDynasties Nous ressentons l’amour !!!! ❤️ Malheureusement, Bravo a dit NON à une deuxième saison! Mais ce n’est pas la fin… nous sommes reconnaissants que @bravotv nous ait donné une plateforme pour montrer à quel point le Mexique est beau !!! le spectacle est super réussi, nominé 4 fois à différents prix importants et maintenant traduit en portugais !!!! Nous ❤️U. ”

L’actrice Doris Bessudo, qui dirige une société de relations publiques, a également fait une remarque. Elle a exprimé sa déception envers Bravo. «@Jenny_allende te adoro. Vous êtes gentil et poli. Je dois dire que personnellement, je suis assez déçu de @bravotv. Ils étaient de vrais visionnaires dans le choix des dynasties mexicaines; un spectacle révolutionnaire à bien des égards: diversifié, tourné entièrement au Mexique avec un casting mexicain… »

Bessudo a ajouté: «Les distinctions n’étaient pas suffisantes. L’amour des fans n’était pas suffisant. Ils parient maintenant sur un spectacle IDENTIQUE au nôtre. Même ton, concept, familles multi générationnelles. Vraiment @bravotv vraiment?

Pourquoi ne pas faire les deux? Et mettre en valeur la belle diversité qui existe dans le monde? ”

Allende taquine plus est à venir

Bien qu’il n’ait pas été recruté pour une autre saison, Allende a partagé que plus est encore à venir. Elle a d’abord répondu à Bessudo. «Je t’aime! Nous avons aussi tellement de choses à célébrer !!! C’est incroyable que nous soyons nominés pour un Real Screen Award ce soir! Seulement 4 nominations et nous sommes l’un d’eux! Parallèlement à d’autres spectacles qui ont fait plusieurs saisons !! OMG!!! Mexican Dynasties est un GRAND succès en Amérique latine et dans le monde! Je suis tellement heureux que nous ayons eu un impact aussi énorme et représenté des Latinos !!! »

Les fans semblaient très contrariés de ne pas voir davantage le spectacle. “Nous ne savons vraiment pas”, a répondu Allende à un fan qui a demandé pourquoi le spectacle avait été annulé. “Mais nous promettons que ce ne sera pas la fin de @mexicandynasties ❤️.” Alors que les fans qui ont regardé étaient enthousiastes, les cotes ne l’étaient pas. Même la finale de la saison n’a pas atteint le top 50 des émissions de la soirée.

Allende a également promis que plus était à venir. “Restez simplement informés sur Instagram!”, A-t-elle déclaré aux fans. “Ou suivez @mexicandynasties pour les nouvelles à venir! ❤️.”