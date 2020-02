Le casting de ‘House of Cards’ Où sont-ils maintenant?

Il y a sept ans, le 1er février 2013, Netflix a changé à jamais l’avenir du streaming en publiant sa première série originale, House of Cards. Le service de streaming a parcouru un long chemin depuis 2013, avec plus de 1000 originaux supplémentaires développés depuis. Nous jetons un coup d’œil sur certains des acteurs de House of Cards et sur leur situation actuelle en 2020.

House of Cards est une série dramatique politique originale de Netflix basée sur le drame britannique du même nom. La série est l’une des plus appréciées par Netflix, mais aussi l’une des plus controversées de l’histoire du service de streaming. Sur les 223 nominations, House of Cards a remporté 27 prix, dont 7 Primetime Emmys et 2 Golden Globes. House of Cards sera à jamais reconnu comme la première série Web originale en ligne uniquement à recevoir des nominations aux Emmy Awards.

Robin Wright

Interprété: Claire Underwood

Nombre d’épisodes: 73

L’actrice principale de la série, Robin Wright, incarne Claire Underwood, l’épouse de Frank Underwood et la première femme présidente des États-Unis. Wright était le seul acteur à figurer dans chaque épisode de House of Cards et était l’un des plus grands défenseurs de la série à recevoir sa dernière saison. Depuis House of Cards, Robin Wright a été présenté dans des groupes comme Wonder Women et Justice League en tant qu’Antiope et a également joué dans la suite de Blade Runner, Blade Runner 2049 en tant que lieutenant Joshi.

Avec une carrière s’étendant sur près de quatre décennies, nous nous attendons à voir beaucoup plus de Wright à l’avenir.

Titres en vedette depuis / pendant House of Cards:

TitreRoleAdore (2013) RozThe Congress (2013) Robin WrightA Most Wanted Man (2014) Martha SullivanUnitl We Can’t (2014) NarratorEverest (2015) Peach WeathersWonder Woman (2017) AntiopeBlade Runner 2049 (2017) Lieutenant JoshiJustice League (2017) AntiopeWonder Woman 1984 (( 2020) AntiopeMichael Kelly

Décrit: Doug Stamper

Nombre d’épisodes: 72

Survivant à l’intrigant Frank Underwood, Doug Stamper avait un travail difficile à suivre avec la quête de pouvoir des Underwoods et, finalement, cela conduirait à sa disparition. Merveilleusement joué par Michael Kelly, son interprétation de Doug Stamper a été l’une des expériences les plus agréables de House of Cards. Kelly a depuis travaillé sur l’Amazon Prime Original, Tom Clancy’s Jack Ryan, mais pendant son temps à travailler sur House of Cards, il a également joué dans la série FX, Taboo, la mini-série The Long Road Home, et a même figuré dans des séries populaires -fi série Black Mirror.

Titres en vedette depuis / pendant House of Cards:

TitleRoleNow You See Me (2013) Agent FullerMan of Steel (2013) Steve LombardEverest (2015) Jon KrakauerSecret in Their Eyes (2015) Reg SiefertViral (2016) Michael DrakefordBlack Mirror: Season 3ArquetteTaboo: Season 1DumbartonThe Long Road Home: Mni-SeriesGary VoleskyThat’s Harrassment (2018) DoctorAll Sqaure (2018) Jack Ryan de JohnTom Clancy: Saison 1Mike novembreMahershala Ali

Interprété: Remy Denton

Nombre d’épisodes: 33

Depuis son rôle dans House of Cards en tant que Remy Denton, Mahershala Ali a montré au monde à quel point il était vraiment doué pour un acteur. Au cours des dernières années, Ali a remporté deux Oscars pour son travail étonnant dans Moonlight et Green Book. Son rôle de Juan dans le film de 2016, Moonlight, lui a valu son premier Oscar en tant que meilleur acteur dans un second rôle. Le deuxième Oscar d’Ali viendrait deux ans plus tard pour son travail sur le film Livre vert en tant que Don Shirley, une deuxième victoire pour la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle.

Mis à part les Oscars, l’un des meilleurs rôles d’Ali est celui de Cottonmouth dans la série Netflix Original Daredevil. Son temps limité sur la série a été percutant et, en le quittant, il a définitivement laissé un trou béant. Apparaissant une deuxième fois dans un film de bande dessinée, cette fois, Ali a fourni sa voix pour le rôle de l’oncle Aaron dans Spider-Man: Enter the Spiderverse. Son dernier et l’un des plus grands rôles était en vedette dans la série dramatique criminelle bien-aimée True Detective. Le prochain grand rôle d’Ali sera Blade, remplaçant Wesley Snipes en tant que célèbre chasseur de vampires.

TitreRôleThe Hunger Games: Mockingjay – Part 1BoggsThe Hunger Games: Mockingjay – Part 2BoggsKicks (2016) MarlonGubagude Ko (2016) OchoroFree State of Jones (2016) MosesMoonlight (2016) JuanThe Realest Real (2016) The MinisterLuke Cage: 1 SeasonCottonmouthHidden Figures (2016) Colonel Jim JohnsonRoxanne Roxanne (2017) CrossComrade Detective: 1 SeasonCoachGreen Book (2018) Dr. Donald ShirleySpider-Man: Into the Spider-Verse (2018) Oncle AaronSalle 104: 1 SaisonFrancoAlita: Battle Angel (2019) VectorTrue Detective: Saison 3Wayne HaysRachel Brosnahan

Interprété: Rachel Posner

Nombre d’épisodes: 18

Rachel Brosnahan a eu un temps très limité sur House of Cards par rapport aux autres acteurs de cette liste, mais par tous les moyens, elle a eu un grand impact sur les personnages avec lesquels elle a interagi. Depuis qu’elle a quitté la série, Brosnahan a joué dans différents rôles, mais son rôle le plus remarquable à ce jour serait de jouer le rôle principal dans la série The Marvellous Mme Maisel.

A 29 ans, Brosnahan a une belle carrière devant elle. Son prochain grand rôle sera aux côtés de Benedict Cumberbatch dans le drame de la guerre froide Ironbark.

TitreRôleThe Dovekeepers: Mini SeriesYaelLouder Than Bombs (2015) ErinManhatten: 1 SeasonAbby IsaacsThe Finest Hours (2016) Bea HansenBurn Country (2016) SandraCrisis in Six Scenes: 1 SeasonElliePatriots Day (2016) Jessica KenskyBoomtown (2017) JamieFifteen Years After (2018) : Vice of the PeopleNellie BlyChange in the AirWrenSpies in DisguiseWendyThe Marvelous Mrs.Maisel: 3 SeasonsMiriam ‘Midge’ MaiselElana of Avalor: Season 1Princess ChloeKate Mara

Interprété: Zoe Barnes

Nombre d’épisodes: 14

Kate Mara a passé le moins de temps sur House of Cards mais comme Rachel Brosnahan, son rôle a eu un impact énorme sur l’histoire. Elle a été assassinée par Frank Underwood dans la deuxième saison, mais réapparaîtra plus tard, aux côtés de Pete Russo, pour hanter Frank lors d’une hallucination, signifiant fortement que le président se sent coupable de ses rôles dans leur mort.

Mara a joué dans de nombreux rôles, son plus grand étant Sue Storm dans le redémarrage raté de Fox de la franchise Fantastic Four. Prévue pour une sortie en 2020, Mara jouera le rôle de Claire dans la série A Teacher. Le drame explorera les complexités et les conséquences d’une enseignante surprise en liaison avec un élève.

TitreRoleTranscendance (2014) BreeRobot ChickenVarious VoicesAlmost Not BeautifulLisaThe Heyday of the Insensitive BastardsLisaAres III: FarewellBeth JohanssenFantastic FourSue StormAres III: The Right StuffBeth JohanssenMan DownNatalie DrummerThe MartianBeth JohanssenCaptiveAshleyateMusicals (2015) Jardin d’Antoon Krings (2017) MargueriteDerek Cecil

Interprété: Seth Grayson

Nombre d’épisodes: 50

Apparaissant 50 épisodes sur 4 saisons, il est surprenant que le personnage de Derek Cecil, Seth Grayson, ait vécu jusqu’à la fin. Connaissant une connaissance très intime des Underwood grâce à l’acquisition du journal de Frank, il a utilisé les informations pour se frayer un chemin dans le personnel de Underwood en tant que directeur des communications et attaché de presse.

Grayson est récemment apparu dans la série HBO The Outsider, incarnant le rôle d’Andy Katcavage.

TitreRôleFamily Games (2017) BarrettThe Tomorrow Man (2019) BrianBlack Monday: Season 1Detective LesterLaw & Order: Special Victims UnitGarrett Howard / Russell RamsayThe Outsider: Season 1Andy KatcavageJayne AtkinsonInterprété: Catherine Durrant

Nombre d’épisodes: 38

Jayne Atkinson a joué un rôle clé en tant que Catherine Durrant dans l’ascension de Frank Underwood au sommet de sa carrière politique. À la fin, son implication avec Frank et Claire entraînerait sa disparition. Bien que Frank ait survécu en la poussant dans les escaliers, ce serait Claire qui aurait mis le clou dans l’ancien cercueil du secrétaire d’État. Malgré sa tentative de fuite vers les Alpes françaises, un assassin, engagé par Claire, l’a abattue et tuée.

Depuis la fin de House of Cards, Catherine Durrant a joué dans un autre drame politique, Madame la Secrétaire. L’actrice a actuellement un rôle dans le drame NBC Bluff City Law, jouant le rôle de Della Bedford.

TitreRoleCriminal MindsErin StraussOdeyssey: 1 saisonHarrison’s MotherZoo: 1 saisonAmelia SageLe membre du Congrès (2016) Casey WinshipThe Good Wife: saison 7Nora ValentineChicago Med: saison 2Laura Clay The Walking Dead: saison 9GeorgieCastle Rock: saison 1Officer ReeseMadam Secrétaire: Saison 1Tella Della

Interprété: Edward Meechum

Nombre d’épisodes: 35

Nathan Darrow a fait un excellent travail de représentation du garde du corps de Frank Underwood, Edward Meechum. Avec une loyauté éternelle seulement rivalisée par Doug Stamper, cela a finalement coûté sa vie en sauvant Frank d’une tentative d’assassinat.

Un des aspects les plus intrigants du personnage de Darrow était sa relation avec les Underwood. Dans la deuxième saison, Meechum a un trio avec Underwoods, mais il semble avoir embrassé Frank avec Claire. Comme c’était quelques années avant que Kevin Spacey n’annonce sa sexualité à la suite des allégations contre lui, la scène est encore plus révélatrice avec ce que nous savons de l’acteur aujourd’hui.

Darrow a continué à jouer dans la série Fox Gotham en tant que Victor Fries (M. Freeze). Darrow a joué dans une deuxième série originale, Godless jouant le rôle de Webster, un Pinkerton. Il a également joué dans six épisodes de Preacher mais est récemment apparu dans la série dramatique liée à la drogue Dependance.

TitreRoleBlue BloodsOfficer ReynoldsStranger in the HouseTom StewartGotham Stories: Season 1Victor FriesRectify: Season 4Billy HarrisYou Again (2016) MarkAmbition’s Debt (2017) Marcus AntoniusThe Wizard of Lies (2017) Andrew MadoffGodless: Mini SeriesWebsterIn the Studio (2017) Benjamin Martinimull: Saison 2 Saison 3Felix PillayGotham Saison 1-4Victor Fries / Mister FreezeBlindspot: Saison 3Jonathan GrimmBillions: Saison 1-4Mike DanzigPreacher: Saison 1-4John CusterDépendance: Saison 1-2MasonKevin Spacey

Interprété: Kevin Underwood

Nombre d’épisodes: 65

Le casting le plus polarisant et le plus controversé de tous, la chute de grâce de Kevin Spacey a été tout simplement dramatique. Plusieurs allégations d’inconduite sexuelle ont conduit Spacey à quitter le rôle de Frank Underwood, ce qui a finalement conduit le personnage à mourir hors écran.

Depuis les allégations, le seul film dans lequel Spacey a joué était Billionaires Boy Club. Après avoir tourné le film avant la naissance des allégations, il a finalement eu un effet néfaste sur le «succès» commercial du film. Le week-end d’ouverture, le Billionaires Boy Club n’a fait que 618 $ au box-office, ce qui en fait la pire ouverture de la carrière de Spacey. Spacey a été coupé du film All the Money in the World, et son rôle de John Paul . a plutôt été joué par Christopher Plummer.

Malgré la mort de Frank Underwood, Kevin Spacey a décidé de reprendre le rôle dans deux courts métrages. Le premier «Let Me Be Frank» a réprimandé les allégations portées contre lui. Un an plus tard, dans le court «KTWK», il souhaitait aux téléspectateurs un joyeux Noël.

Spacey a depuis été blanchi de toute accusation liée à une inconduite sexuelle, mais sa réputation et sa carrière ont été complètement ternies. L’acteur chevronné a filmé son rôle pour le film de Michael Hoffman Gore, mais bien qu’il soit terminé depuis décembre 2018, le film n’a pas encore vu le jour.

TitleRoleNature Is Speaking: MiniseriesThe RainforestCall of Duty: Advanced Warfare (2014) Jonathan IronsHorrible Bosses 2 (2014) Dave HarkenElvis & Nixon (2016) NixonNine Lives (2016) Tom BrandTom Odell: Me voici (2016) Homme dans l’escalierRebel in the Rye (2017) Whit BurnettBaby Driver (2017) DocBillionaires Boys Club (2018) Ron Levin

