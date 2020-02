Le casting de la saison 2 de “The Witcher” comprend “Game of Thrones” Tormund, Autres

L’acteur norvégien Kristofer Hivju, qui jouait Tormund Giantsbane de Game of Thrones, fait partie des sept ajouts annoncés pour The Witcher Saison 2, qui a commencé la production en vue d’une sortie de Netflix en 2021.

Hivju a rejoint la saga fantastique dans le rôle de Nivellen, qui peut peut-être le mieux être décrit en termes non spoilery comme un reclus.

Les autres nouveaux acteurs du casting incluent Yasen Atour (Young Wallender) dans le rôle de Coën, un sorceleur de Poviss; Agnes Bjorn comme Vereena, une puissante bruxa; Paul Bullion (Peaky Blinders) en tant que sorceleur Lambert; Thue Ersted Rasmussen (Sygeplejeskolen du Danemark) dans le rôle d’Eskel, l’ami de Geralt dans sa jeunesse; Aisha Fabienne Ross comme Lydia, une sorcière; et Mecia Simson (Next Top Model de Grande-Bretagne et d’Irlande) en tant que belle elfe surnaturellement belle Francesca.

Les réalisateurs de la saison 2 comprennent, dans l’ordre, Stephen Surjik (Umbrella Academy), Sarah O’Gorman (Cursed), Ed Bazalgette (The Last Kingdom) et Geeta Patel (Meet The Patels).

“La réaction à la saison 1 de The Witcher a placé la barre très haut pour l’ajout de nouveaux talents pour la deuxième saison”, a déclaré la showrunner Lauren Schmidt Hissrich dans un communiqué. “Sophie Holland et son équipe de casting ont à nouveau trouvé les meilleures personnes pour incarner ces personnages, et entre les mains de ces réalisateurs accomplis, nous sommes ravis de voir ces nouvelles histoires prendre vie.”

