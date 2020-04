Le casting de la série Cassian Andor de Disney + ajoute Stellan Skarsgard – / Film

Stellan Skarsgard joue déjà le méchant dans un opéra spatial – pourquoi ne pas en ajouter un autre? La star de la prochaine adaptation de Denis Villeneuve dans Dune devrait rejoindre le casting de la série dérivée Disney + Rogue One centrée sur Diego LunaAgent rebelle Cassian Andor. Skarsgard est en pourparlers pour rejoindre la série Cassian Andor aux côtés de Poldark Kyle Soller.

Variety a annoncé que Stellan Skarsgard et Kyle Soller (Anna Karenina, The Titan) devraient jouer face à Diego Luna dans la série Disney + Cassian Andor. Les deux sont en négociations finales pour leur rôle dans la série dérivée Star Wars, encore sans titre. Il n’y a pas encore d’informations sur qui joue l’un ou l’autre.

Mais compte tenu du penchant de Skarsgard pour jouer des méchants froids et intimidants, et de la tendance de la franchise Star Wars à interpréter des acteurs de personnages européens accentués comme méchants, il est probable que l’acteur suédois incarnera un agent de l’Empire. La série se déroule avant les événements de Rogue One au début de la Rébellion contre l’Empire et suit les aventures de Cassian Andor pendant ces années de formation de la Rébellion.

Mais ce casting pourrait encore nous surprendre – le réalisateur allemand Werner Herzog a joué un mystérieux “Client” qui engage le chasseur de primes de Pedro Pascal dans The Mandalorian, tandis que le légendaire acteur suédois-français Max von Sydow a joué un allié de la Résistance dans The Force Awakens . Peut-être que Skarsgard pourrait renverser les attentes et jouer un bon gars qui croise la route avec Cassian Andor de Luna.

La série, qui est décrite comme un «thriller d’espionnage», mettra en vedette Luna dans le rôle de Cassian Andor, ainsi que Alan Tudyk de Rogue One qui reprend son rôle de compagnon de droïdes sournois K-2SO. Tony Gilroy, qui a co-écrit Rogue One, devrait écrire le pilote de la série et diriger plusieurs épisodes. Stephen Schiff devrait jouer le rôle de showrunner.

La série Cassian Andor devait à l’origine commencer le tournage l’année dernière, mais on ne sait pas si l’arrêt à l’échelle de l’industrie en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) modifiera les plans. Disney a déjà indiqué que l’émission ferait ses débuts sur Disney + dans le courant de 2021.

Articles sympas du Web: