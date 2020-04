Le casting de la vente aux enchères ‘Friends’ a l’opportunité d’être dans la spéciale réunion!

Sans aucun doute, l’une des nouvelles qui nous a rendus heureux au début de l’année a été de savoir que le casting complet des Amis reviendrait après presque 16 ans d’absence pour enregistrer un spécial. Depuis lors, de nombreuses rumeurs ont commencé à émerger concernant tout ce que nous allions voir lorsque Joey, Rachel, Ross, Phoebe, Monica et Chandler étaient à nouveau ensemble, malheureusement avec toute la situation du coronavirus, la production et l’enregistrement ont cessé jusqu’à nouvel ordre, mais il semble que les plans sont toujours en cours, mais pas comme prévu.

Il s’avère que les acteurs qui ont joué dans cette série attachante, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Mattew Perry et Matt LeBlanc ont participé à la vente aux enchères caritative All In Challenge – Celui où Leo DiCaprio et Robert De Niro ont offert aux fans un petit rôle dans le nouveau film Martin Scorsese et beaucoup plus-. Cette initiative vise à obtenir des ressources pour certaines associations qui luttent contre la faim pendant que nous vivons cette situation tendue avec COVID-19.

L’annonce l’a fait partie de la distribution des Amis sur leurs comptes Instagram, où ils ont dit qu’ils étaient ravis de le faire et Ils ont assuré que le fan qui remportera cette énorme tombola vivra une de ces expériences qu’il n’oubliera jamais pour le reste de sa vie:

Et qu’obtiendront-ils en participant à la tombola? Eh bien l’heureux gagnant aura l’occasion d’inviter quatre de ses amis les plus proches à être sur le tournage de la rencontre, soyez les invités spéciaux pendant le tournage du spécial pour HBO Max, avoir la chance de parler à tous les principaux acteurs tout en prenant une tasse de café dans l’emblématique Central Perk Et pour couronner le tout, vivez l’expérience VIP de la tournée Friends dans les studios Warner Bros.

Pour gagner, la seule chose que vous avez à faire est –comme avec l’avion présidentiel– achetez vos billets de tombola, qui commencent à 10 $ (environ 250 pesos mexicains) et plus vous achetez de billets et augmentez leur nombre, plus vous avez de chances de gagner. La mauvaise nouvelle est que dans les petites lettres, il est dit que s’applique uniquement à tous ceux qui vivent aux États-Unis et au Canada, tout ne pouvait pas être parfait.

La réunion des Amis a peut-être été interrompue par le coronavirus, mais ce genre de choses nous rappelle à quel point cette émission était énorme et l’influence qu’elle continue d’avoir même après plusieurs années depuis le dernier épisode. Pendant, Les simples mortels devront attendre cette spéciale pour atteindre la plateforme de streaming pour savoir ce qui s’est passé 10 ans plus tard avec ces personnages que nous aimons tant.