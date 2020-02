Le casting de masse de minuit ajoute quelques joueurs familiers de Mike Flanagan – / Film

Mike Flanagan s’en tient à des visages familiers pour Messe de minuit, sa nouvelle série d’horreur Netflix. Kate Siegel, qui est apparu sur The Haunting of Hill House de Flanagan (et est également marié au cinéaste) a rejoint le casting de Midnight Mass, avec Zach Gilford (Friday Night Lights) et Hamish Linklater (Légion). Ancien élève de Hill House Annabeth Gish et Henry Thomas sont également à bord, avec Alex Essoe et Robert Longstreet, qui sont tous deux apparus dans Doctor Sleep de Flanagan. Voir la programmation complète de la distribution de la messe de minuit ci-dessous.

Deadline a une répartition assez lourde de la distribution de Midnight Mass, qui comprend des joueurs familiers de Mike Flanagan et de nouveaux visages également:

Zach Gilford (The Purge: Anarchy), Kate Siegel (The Haunting of Hill House) et Hamish Linklater (Legion) sont les chefs de file… Annabeth Gish (The Haunting of Hill House), Michael Trucco (Hunter Killer), Samantha Sloyan (Grey’s Anatomie), Henry Thomas (The Haunting of Hill House), Rahul Abburi (Killer Ransom), Crystal Balint (The Bletchley Circle: San Francisco), Matt Biedel (Altered Carbon), Alex Essoe (Doctor Sleep), Rahul Kohli (Supergirl) , Kristin Lehman (The Chronicles of Riddick), Robert Longstreet (Doctor Sleep), Igby Rigney (Blue Bloods) et Annarah Shephard complètent le casting.

Dans la messe de minuit, «une communauté insulaire isolée vit des événements miraculeux – et des présages effrayants – après l’arrivée d’un jeune prêtre charismatique et mystérieux.» Flanagan dirigera chaque épisode de la messe de minuit pour Netflix, et c’est vraiment tout ce que je dois savoir. Je suis un fan de Flanagan ou de mourir – je pense qu’il est l’un des meilleurs cinéastes travaillant dans l’horreur aujourd’hui. C’est un artiste qui est capable de mélanger habilement terreur et pathos, et ce n’est vraiment pas aussi facile qu’on pourrait le penser. Tant qu’il produira des projets d’horreur, je ferai attention.

La messe de minuit a en fait un lien intéressant avec certains autres travaux de Flanagan. Dans son film Hush, le personnage principal – joué par Kate Siegel – est un auteur qui travaille sur un roman intitulé Midnight Mass. Et dans Gerald’s Game de Flanagan, une copie du même livre peut être repérée à un moment donné:

Midnight Mass commencera sa production ce printemps à Vancouver. Flanagan travaille également sur le suivi de Netflix Hill House, The Haunting of Bly Manor, mais il ne dirige qu’un seul épisode de cette série.

Articles sympas du Web: