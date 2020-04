Le casting de “The Flash” réagit à la mort subite de l’acteur adolescent Logan Williams

L’acteur Logan Williams, qui a dépeint un jeune Barry Allen sur The Flash de CW, est décédé à l’âge de 16 ans. Sa mère, Marlyse Williams, n’a pas divulgué les détails de sa mort, mais elle a dit à Tri-City News que sa famille était « absolument dévasté. ”

Brigid Brannagh et Logan Williams | Johnson Liane Hentscher / The CW

Qui était Logan Williams et dans quoi était-il?

Logan Williams était un enfant acteur qui a commencé sa carrière à l’âge de 10 ans lorsqu’il est apparu dans un téléfilm Hallmark intitulé The Color of Rain. Un an plus tard, il a continué à jouer dans la série d’horreur Lily Rabe et Milo Ventimiglia, The Whispers.

Vers la même époque, Williams a rejoint le casting de la série à succès CW, The Flash. Pendant deux saisons, le natif de Vancouver a joué une jeune version de Barry Allen. L’ancienne version du personnage est représentée par Grant Gustin.

Williams a également été présenté dans un épisode de Supernatural. Et il avait le rôle récurrent de Miles Montgomery dans la saison 3 de When Calls the Heart face à Lori Loughlin.

La mère de Logan Williams a partagé la tragique nouvelle

Le 3 avril, la mère de Logan Williams, Marlyse Williams, a partagé la tragique nouvelle du décès de son fils avec TriCity News. Elle n’a pas révélé la cause du décès, mais mentionne qu’il est décédé «subitement».

Williams a déclaré au magasin qu’en raison des précautions et des restrictions de sécurité actuelles du COVID-19, sa famille ne pouvait pas pleurer ensemble. «Je ne peux pas embrasser mes parents qui ont perdu leur seul petit-enfant», a-t-elle déclaré. “C’est dur.”

Elle a également noté que le jeune de 16 ans commençait tout juste sa carrière à Hollywood. “Avec son talent et son look magnifique, Logan avait le potentiel pour être une énorme star”, a déclaré Williams.

Le casting de “The Flash” réagit à la mort de Logan Williams

Dans une publication sur Instagram, l’acteur de Flash, Grant Gustin, a partagé une photo de Williams de l’ensemble. Dans la légende, il a présenté ses condoléances à la famille de Williams et a parlé du talent du jeune acteur.

“Juste en entendant la nouvelle dévastatrice que Logan Williams est décédé subitement”, a commenté Gustin en légende de la photo de 2014. «J’ai été tellement impressionné non seulement par le talent de Logan mais aussi par son professionnalisme sur le plateau. Mes pensées et mes prières seront avec lui et sa famille pendant ce qui est, je suis sûr, une période inimaginablement difficile pour eux. Veuillez garder Logan et sa famille dans vos pensées et vos prières pendant ce moment qui a été étrange et éprouvant pour nous tous. Envoyer de l’amour à tout le monde. »

John Wesley Shipp, l’acteur qui incarne Henry Allen et Jay Garrick sur The Flash, a tweeté un message sincère pour Williams sur Twitter. “Heartsick apprend la mort de Logan Williams à 16 ans”, écrit-il dans le tweet. «Il était à 100% déterminé à jouer le jeune Barry Allen, et il nous a manqué une fois que nous avons dépassé cette partie de l’histoire. Amour et compassion envers la famille et les amis de Logan dans votre chagrin. “

La co-vedette de Williams de When Calls The Heart a également partagé une photo et un message sur l’acteur sur Twitter. “Mon ami Logan Williams est décédé hier”, a écrit l’acteur Mitchell Kummen dans un tweet. «Tu étais un tel talent. Envoyer de l’amour à ta maman.