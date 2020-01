Le casting de ‘The Sisterhood of the Traveling Pants’ est-il toujours ami?

Il est difficile de croire que cela fait 11 ans que nous n’avons pas vu Blake Lively, Alexis Bledel, America Ferrera et Amber Tamblyn ensemble sur grand écran ensemble.

Les femmes ont joué dans les deux épisodes du drame comique The Sisterhood of the Traveling Pants en tant qu’adolescentes inspirantes qui nous ont enseigné la vraie signification de l’amitié.

La sœur des pantalons de voyage met en vedette Blake Lively, Alexis Bledel, America Ferrera et Amber Tamblyn | Richard Corkery / NY Daily News Archive via .

Aujourd’hui, les anciennes co-stars restent des amis proches et continuent de prouver que leur amitié IRL est tout aussi, sinon plus forte, que celle qu’elles décrivent dans le film.

Les amitiés fictives et réelles des stars sont parallèles

Les films La soeur des pantalons de voyage sont deux des films les plus mémorables et les plus stimulants sur l’amitié jamais sortis du début des années 2000.

La venue des films d’âge a enseigné à beaucoup d’entre nous à quel point le lien féminin peut être incassable et est toujours un excellent exemple de la façon dont même les amitiés les plus fortes peuvent parfois être mises à l’épreuve.

Bien que le message derrière ces films ait touché le cœur de beaucoup de gens au fil des ans, ces films n’auraient pas eu une impression durable sur les fans si ce n’était pas pour les quatre femmes qui ont depuis montré au monde ce qu’est vraiment l’amitié.

Dans la franchise, Lively, Bledel, Tamblyn et Ferrera jouent les quatre meilleurs amis qui sont constamment déchirés par une chose ou une autre.

La distance étant difficile à accepter pour eux, ces besties utilisent une paire de jeans pour rester en contact pendant qu’elles ne vivent pas leur propre vie.

Mais peu importe la distance, ces amis retrouvent toujours le chemin l’un de l’autre, prouvant finalement que rien n’est plus fort que la fraternité.

Bien que le quatuor ait introduit un lien idéal entre amis dans le monde, ces co-stars ont également partagé leur amitié IRL avec les fans au fil des ans.

En travaillant sur ces films, Lively, Bledel, Tamblyn et Ferrera ont établi une amitié étroite qui est restée forte depuis.

Aujourd’hui, les quatuors sont des buts littéraux de l’équipe et continuent de prouver que peu importe le temps écoulé, leur lien restera solide.

Les femmes se réunissent fréquemment

Alors que les quatre actrices sont actuellement occupées par leur propre carrière et leur famille, elles essaient toujours de se réunir au moins quelques fois par an.

Depuis le tournage des films, Lively, Bledel, Tamblyn et Ferrera se sont réunis pour célébrer de nombreux jalons dans la vie de chacun.

Des mariages aux grossesses, ces amis se côtoient depuis nombre de leurs moments les plus mémorables.

America Ferrera, Amber Tamblyn, Blake Lively et Alexis Bledel | Andrew Toth / .

Ils se sont même aidés et soutenus les uns les autres au cours de leur voyage de maternité, ce dont Ferrera dit qu’elle lui sera éternellement reconnaissante.

“Nous avons certainement tous été ensemble avec les bébés, et nous nous sommes tous rencontrés”, a déclaré l’actrice de Superstore à Us Weekly en mai 2019; un an après avoir donné naissance à son fils. “Ils sont vraiment là pour moi en tant que source de soutien et de conseils, et nous nous appuyons beaucoup sur la maternité.”

Pour rendre cette amitié encore plus douce, les co-stars s’assurent de réunir leurs enfants pour des rencontres entre leurs horaires exigeants.

“C’est un lien très spécial que nous avons”, a déclaré Tamblyn avec Us Weekly en 2017. “Nous sommes très fiers d’être amis et si nous pouvions faire des films ensemble pour le reste de nos vies, je pense que nous le ferions.”

Même si elles ne passent pas autant de temps qu’elles le voudraient – vous savez avec elles étant des mamans qui travaillent et toutes – les anciennes co-stars essaient toujours de se réunir pour une soirée entre filles de temps en temps.

Lors d’un récent épisode de Watch What Happens Live avec Andy Cohen, Tamblyn a expliqué ce qui se passe lorsqu’elle traîne avec ses co-stars de Sisterhood of the Traveling Pants. Et pour être tout à fait honnête, leurs sorties semblent assez épiques.

Même si elle admet être «sortie le plus avec l’Amérique», Tamblyn a également jailli de combien elle aime passer du temps avec toutes les dames quand on lui en donne la chance.

«C’est une bonne chose de vraiment de bonnes amitiés parce que vous pouvez passer un an sans voir quelqu’un et c’est comme si vous reveniez au même moment», a-t-elle déclaré.

Les besties pourraient se réunir pour ‘Sisterhood Of The Traveling Pants 3’

Bien que l’actrice continue de passer du temps de qualité ensemble, il est possible qu’elle puisse travailler côte à côte une troisième fois.

Il a été dit qu’un troisième opus de The Sisterhood of the Traveling Pants est actuellement en préparation.

En 2018, Bledel a laissé filer cette nouvelle passionnante tout en apparaissant dans un épisode de The Tonight Show avec Jimmy Fallon. «Nous venons de lancer le troisième film et j’espère qu’il se réunira», a-t-elle déclaré, applaudissant la foule.

Puis, en septembre 2019, Ferrera a déclaré à Entertainment Tonight que même si le film “une conversation qui est toujours en cours”, elle espère qu’ils obtiendront le feu vert.

“Les doigts ont croisé que quelque chose se concrétise avec cela, mais c’est une vision et un rêve pour nous depuis un certain temps maintenant”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes toutes des mamans maintenant. Nous avons tous beaucoup de choses à faire, mais nous avons une belle amitié et nous aimons ces films et nous aimons cette histoire et notre amitié ensemble [and] l’amitié de ces filles. Donc, nous nous en tenons à cela et nous verrons ce qui se passe. “