Le casting des «amis» annonce officiellement la prochaine réunion de HBO Max: «Ça se passe»

Dans la chanson thème Friends, la promesse est claire: “Je serai là pour toi.” Maintenant, après des années d’attente, les créateurs et les stars progressent avec une réunion spéciale sur HBO Max. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’événement majeur.

“Friends” arrive sur HBO Max

Casting «Friends» Saison 6 | Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Bien qu’il ait pris fin il y a près de 16 ans, Friends est toujours un spectacle incroyablement populaire. Il a été l’un des plus marquants de 2019, ce qui n’est probablement pas une coïncidence la dernière année qu’il était disponible pour regarder sur Netflix. Les fans ont protesté contre cette décision, mais heureusement, il y avait une solution.

La raison pour laquelle Friends a quitté le service de streaming populaire est qu’il se dirige vers un autre. HBO Max, un nouveau service de WarnerMedia, sera désormais le foyer des dix saisons de la sitcom bien-aimée avec (de gauche à droite) David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow et Matt LeBlanc.

Des rumeurs de retrouvailles circulent

Depuis sa disparition, les très célèbres membres de la distribution ont été interrogés à plusieurs reprises pour savoir s’ils seraient intéressés ou non à remettre le gang ensemble, que ce soit pour une série revival ou simplement pour une réunion spéciale. Les commentaires vont du très négatif au semi-positif.

Les dernières années ont amené plus de conversations que jamais auparavant. L’année dernière, 2019 a marqué le 25e anniversaire de la première de Friends, et elle a été célébrée dans le monde entier. L’année a également amené Aniston sur Instagram, où elle a partagé un aperçu d’une réunion privée entre les six membres principaux, qui n’a pas été vue depuis 2004.

Tous les acteurs ont rejoint Instagram

Aniston était la cinquième de ses co-stars à rejoindre la plateforme de médias sociaux. Elle l’a fait tout en faisant la promotion de sa série Apple TV +, The Morning Show, ce qui n’est pas inhabituel pour une grande star dans les mois précédant une sortie majeure. (C’était, notamment, son premier rôle principal dans une émission de télévision depuis Friends.)

Ainsi, lorsque Perry a terminé le groupe, rejoignant en février 2020, les fans ont commencé à soupçonner qu’il envoyait un signal. Cela s’est produit quelques mois seulement après les premières mentions de «négociations» officielles entourant une réunion spéciale des Amis. Les fans savaient que ce n’était qu’une question de temps.

L’annonce est ici

Et nous n’avons pas eu à attendre longtemps. Le 21 février 2020, les six «amis» ont partagé la même image, à partir d’une couverture Rolling Stone de 1995 du photographe Matt Seliger. Chacun d’eux avait également la même légende: «Ça se passe» suivi des poignées Instagram de HBO Max et de chacun de leurs anciens camarades de casting.

Tous ces acteurs aiment les blagues de crack, mais nous avons été surpris de constater que seul LeBlanc s’est écarté du script. Il a posté la même légende et a également tagué ses co-stars. Cependant, il a utilisé une image de l’émission de télévision MASH des années 1970. Il semble que Joey n’ait pas reçu le mémo, comme d’habitude.

Quand aura lieu la réunion des “Amis”?

Maintenant que tous les acteurs de Friends sont officiellement à bord pour une réunion en quelque sorte, les fans n’ont qu’une question: quand pourrons-nous regarder? Eh bien, nous avons d’excellentes nouvelles pour vous. Selon un communiqué de presse, lorsque HBO Max sera lancé en mai 2020, le spécial sera là avec lui. Vous n’aurez donc pas à attendre très longtemps.