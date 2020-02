Le casting du compteur de cartes ajoute Tiffany Haddish et plus – / Film

Paul SchraderPremier suivi réformé Le compteur de cartes a de nouveaux acteurs. Nous savions déjà que Oscar Isaac devait diriger le film, et maintenant Schrader lui-même a confirmé que Willem Dafoe, Tye Sheridan, et Tiffany Haddish apparaîtra également. Ce n’est pas votre distribution moyenne, et c’est assez excitant. The Card Counter suit «un joueur et ancien militaire qui se propose de réformer un jeune homme cherchant à se venger d’un ennemi mutuel de son passé».

Lors d’une interview avec Metrograph, Paul Schrader a parlé un peu de son nouveau film The Card Counter:

“Mais maintenant, dans une autre semaine, je vais retourner au travail. J’ai écrit un nouveau script et je fais un nouveau film. Nous sommes castés et financés. C’est un script original, dans le style que j’aime faire. Joli casting. Oscar Isaac est le gars principal. Tye Sheridan et Tiffany Haddish. Et Willem [Dafoe’s] en elle aussi. J’adore Tiffany. Je ne l’ai jamais rencontrée, mais j’ai été au téléphone avec elle pendant une heure. C’est un pétard. C’est comme parler à une connexion en direct. Elle est très drôle et, bien sûr, elle vous rend drôle. Quand quelqu’un est tranchant, cela vous rend vif parce que vous voulez suivre. C’est tout bon. Dans mes films, je vais en quelque sorte combiner deux mondes qui semblent n’avoir rien à voir l’un avec l’autre. Dans le nouveau, c’est la série mondiale de poker et Abu Ghraib. “

The Card Counter “suit William Tell (Isaac), un joueur et ancien militaire qui se propose de réformer un jeune homme cherchant à se venger d’un ennemi commun de son passé. Tell veut juste jouer aux cartes. Son existence spartiate sur la piste du casino est brisée lorsqu’il est approché par Cirk, un jeune homme vulnérable et en colère cherchant de l’aide pour exécuter son plan de vengeance contre un colonel militaire. Tell voit une chance de rachat grâce à sa relation avec Cirk. Bénéficiant du soutien du mystérieux financier La Linda, Tell emmène Cirk avec lui sur la route, allant de casino en casino jusqu’à ce que le trio improbable se fixe pour objectif de gagner les World Series of Poker à Las Vegas. Mais garder Cirk sur la ligne droite et étroite s’avère impossible, entraînant Tell dans les ténèbres de son passé. »

Bien que HanWay Films ait acquis les droits de vente internationaux de la photo, il n’y a pas encore d’informations sur la sortie nationale. Schrader révèle même dans l’interview que Netflix et Amazon ont transmis le film, ce qui est un peu décevant. “Mon nouveau film a été refusé par Amazon et Netflix”, dit-il. “Il ne s’agit pas, vous savez,” Ils feront tout. “Je suis toujours en dehors de leur système.”

Espérons que Schrader trouvera bientôt une maison pour The Card Counter.

