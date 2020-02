Le casting du film d’Elvis ajoute Rufus Sewell comme le père / film du roi

Elvis Presley a figuré en bonne place dans un certain nombre de films, allant de la comédie d’horreur de Bubba Ho-Tep à la rencontre d’Elvis et de Tricky Dick dans Elvis & Nixon. Mais il n’y a pas eu de biopic définitif sur l’homme qui a été surnommé le roi du rock and roll. Ça va changer avec le directeur du Moulin Rouge Baz Luhrman aborder la vie du musicien et un autre nom vient d’être ajouté à la distribution du film. Rufus Sewell (A Knight’s Tale, The Man in the High Castle) a rejoint le Elvis biopic comme le père «réservé et à la voix douce» du roi, Vernon Presley.

Variety a la dernière mise à jour pour la distribution biopic d’Elvis, qui a déjà un acteur relativement inconnu Austin Butler dans le rôle principal du film relatant la montée en célébrité du pauvre enfant devenu sensation musicale. On raconte que l’histoire suit Elvis et son «élévation à un niveau de célébrité et de célébrité égalé uniquement par les Beatles, dans un paysage culturel en évolution et une perte d’innocence en Amérique».

Quant au rôle de Rufus Sewell dans le film, il devrait être important. Vernon Presley était un fier partisan de son fils, et en plus d’accompagner Elvis en tournée, il gérerait également ses affaires dans un bureau derrière le célèbre manoir Graceland. Vernon et son épouse, Gladys, la mère d’Elvis (qui sera jouée par Maggie Gyllenhaal), vivaient avec Elvis là-bas, et ils étaient surtout une famille heureuse.

Cependant, Variety note que Vernon était connu pour son insécurité, sachant qu’il n’était pas qualifié pour s’occuper des affaires de son fils, et serait souvent inquiet de perdre leur fortune et de revenir au mauvais style de vie qu’ils menaient auparavant. Vous pouvez lire des choses plus favorables sur Vernon Presley sur le site Web de Graceland.

Tom Hanks est également à bord en tant que crèche d’Elvis Presley, le colonel Tom Parker, un homme qui finirait par trahir Elvis et profiter de sa célébrité.

Avec toute la rage qui entoure les biopics musicaux ces derniers temps, grâce au succès de Bohemian Rhapsody, il y aura sans aucun doute beaucoup de battage médiatique autour de ce film. Nous espérons que, entre les mains de Baz Luhrman, qui a du style à revendre, ce sera quelque chose d’un peu plus excitant et original comme Rocketman.

Elvis devrait arriver dans les salles le 1 octobre 2021.

