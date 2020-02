Vidéo CS: Le casting et l’équipage de Frozen II!

Après avoir rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office mondial et avoir été salué comme le film d’animation le plus rentable de tous les temps, Walt Disney Animation Studios a invité ComingSoon.net à interviewer les acteurs et l’équipe de Frozen II avant sa sortie sur Digital HD le 11 février et sur Blu-ray, 4K Ultra HD et DVD le 25 février. Découvrez la vidéo ci-dessous!

Ses bonus incluent: scènes supprimées, chansons supprimées, oeufs de Pâques, sorties et une version à chanter avec les paroles des chansons à jamais infectieuses du film. Les extras comprendront également une featurette dans les coulisses qui invite les téléspectateurs à entendre des histoires personnelles et Frozen II casting et équipe. L’art complet de la copie Blu-ray peut être vu dans la galerie ci-dessous!

Dans Frozen II, la réponse à la raison pour laquelle Elsa est née avec des pouvoirs magiques l’appelle et menace son royaume. Avec Anna, Kristoff, Olaf et Sven, elle entreprend un voyage dangereux mais remarquable. Dans «Frozen», Elsa craignait que ses pouvoirs soient trop pour le monde. Dans la suite très attendue, elle doit espérer qu’ils suffisent.

Le matériel bonus comprend:

–Version à chanter du film: Chantez avec vos chansons préférées pendant que vous regardez le film.

–Sélection de chanson: Accédez à vos moments musicaux préférés, avec des paroles à l’écran. Les chansons incluent «Into The Unknown» nominé aux Oscars, «All Is Found», «Some Things Never Change», «When I Am Older», «Lost in the Woods», «Show Yourself» et «The Next Right Thing» “

–Outtakes: Riez avec le casting de “Frozen 2” pendant qu’ils enregistrent leurs répliques, chantent leurs chansons et s’amusent dans la cabine d’enregistrement.

–Scènes supprimées: Découvrez quelques scènes qui n’ont jamais été retouchées.

–Intro: Les réalisateurs Jennifer Lee et Chris Buck offrent un aperçu de leur processus de tournage avec des scènes qui n’ont pas été retouchées.

–Prologue: Une bataille fait rage entre Arendelle et le Northuldra tandis qu’une mystérieuse figure défie le roi Agnarr.

–Chambre secrète: Une pièce secrète révèle encore plus du passé d’Anna et d’Elsa, y compris une révélation choquante sur leur mère.

–Le rêve d’Elsa: Le regard ludique d’Anna sur le rêve d’Elsa prend une tournure sombre.

–Hard Nokks: Kristoff révèle ses vrais sentiments sur la vie à Arendelle quand le Nokk ne prendra pas non pour une réponse.

–Un endroit à nous: Elsa utilise sa magie pour soulager les doutes persistants d’Anna sur la foi de leurs parents en elle.

–Chansons supprimées: Quand il s’agit de “Frozen 2”, il ne peut jamais y avoir trop de musique. Écoutez quelques-unes des chansons qui ont été coupées du film final, y compris “Home” et “I Wanna Get This Right”,

–Les esprits de “Frozen 2”: Les acteurs et l’équipe explorent la mythologie scandinave et nordique qui a inspiré les esprits habitant la forêt enchantée de “Frozen 2”.

–Le saviez-vous??? – Olaf nous pose la question “Saviez-vous que” alors que nous découvrons “Frozen 2” des faits amusants, des oeufs de Pâques et des friandises sur la réalisation du film.

–Marquer une suite – Le compositeur Christophe Beck combine un orchestre de 91 pièces avec 30 voix chorales pour créer la partition convaincante de “Frozen 2”.

–Tests de coup de vent – Ils disent que vous ne pouvez pas voir le vent. Seuls ses effets. Les cinéastes lui donnent un coup de feu tout en créant l’esprit du vent ludique, Gale.

–Bobine multilingue: «Dans l’inconnu» en 29 langues – Écoutez l’appel vertigineux d’Elsa à l’aventure dans 29 langues différentes

–Vidéos musicales: Weezer et Panic! au Disco prêtent leur voix à quelques-unes des mélodies montantes de “Frozen 2”.

Frozen II voit le retour des stars Kristen Bell (Le bon endroit), Idina Menzel et Josh Gad (Meurtre à l’Orient Express), ainsi que les ajouts de Sterling K. Brown (C’est nous) et Evan Rachel Wood (Westworld).

Le film est dirigé par une équipe primée aux Oscars – les réalisateurs Jennifer Lee et Chris Buck avec Peter Del Vecho en tant que producteur. Il présente également la musique des auteurs-compositeurs oscarisés Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez.