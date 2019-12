Le casting original de Jurassic Park devrait revenir après Jurassic World 3

Depuis le parc jurassique franchise est revenue en 2015 avec Colin Trevorrow Jurassic World, l'une des principales critiques des versements les plus récents était une dépendance excessive à la nostalgie. De toute évidence, c'est quelque chose d'un thème récurrent dans les superproductions de studio d'aujourd'hui, compte tenu des réactions mitigées à la dernière Guerres des étoiles et Terminator films, mais il y a toujours eu une fine ligne entre insuffler une nouvelle vie à une marque établie et simplement ressasser ce qui a précédé.

Jurassic World peut avoir introduit un nouveau lot de personnages et présenté un parc pleinement fonctionnel sur Isla Nublar, mais il dépendait toujours fortement d'emplacements reconnaissables et de l'iconographie du passé. Suivre Royaume déchu essayé de remédier à cela en faisant exploser toute l'île lors du premier acte, mais cela ressemblait toujours un peu trop à la suite originale Le monde perdu, cette fois avec un manoir substitué à toute la ville de San Diego.

Les franchises de longue date ramènent apparemment toujours les stars originales à un moment donné, mais Royaume déchu a joué avec ces attentes en faisant apparaître Ian Malcolm de Jeff Goldblum dans le film pour une brève apparition. Cependant, le Jurassic World 3 est en train de doubler l'engouement pour la nostalgie en ramenant les personnages de Goldblum, Sam Neill et Laura Dern du classique de 1993 en tant que joueurs en vedette, avec le trio original prêt à faire équipe avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard pour d'autres aventures liées aux dinosaures.



Non seulement cela, mais des sources proches de We Got This Covered – les mêmes qui ont dit que Bill Murray serait de retour pour Ghostbusters: Afterlife, que nous savons maintenant être vrai – nous ont dit que Universal prévoyait de faire trois autres Jurassic World films après celui-ci suivant, et le studio espère que Goldblum, Neill et Dern resteront pour au moins l'un d'entre eux, avec l'équipe créative derrière la franchise apparemment toujours en train de travailler si l'objectif du jurassique les séries à venir sont le passé ou le futur.

On ne sait pas encore quel rôle ils joueraient, mais à ce stade, il ne serait pas surprenant d'entendre que Tim de Joseph Mazzello reviendra à l'action dans Jurassic World 3 en tant qu'adulte également, avec maintenant âgé de 36 ans, se taillant une solide carrière après être apparu dans des goûts de Le réseau social, G.I. Joe: Représailles et Rhapsodie bohémienne. Pour l'instant, cependant, nous devrons simplement attendre et voir qui d'autre apparaîtra dans le trio, ainsi que les trois autres films qui devraient suivre.