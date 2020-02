Le catalogue immobilier et musical de Prince atteint une valeur de 200 millions de dollars: rapport

Des documents récemment obtenus concernant les procédures judiciaires de la succession de Prince ont évalué sa valeur à 200 millions de dollars.



La procédure judiciaire en cours concernant la succession de la légende de la musique, le défunt Prince, a connu une poignée de circonstances malheureuses, y compris un privilège accordé par un avocat pour un montant de 1 million de dollars pour les frais juridiques impayés qui, selon lui, lui sont dus par le défunt frère du prince, Alfred Jackson. Cette situation a en fait conduit à un chiffre rapporté sur la valeur de l’ensemble de la succession, qui est maintenant fixée à 200 millions de dollars.

Patrick Rivière / .

The Blast rapporte avoir obtenu des documents de la bataille juridique concernant la portion d’Alfred de la fortune qui lui a été laissée après la mort de Prince le 21 avril 2016. Jackson était l’un des six héritiers prêts à diviser la fortune massive de Prince pour laquelle il a fait fortune. lui-même au cours de sa carrière de pionnier. Malheureusement, Alfred lui-même est décédé à son domicile dans le Missouri le 28 août 2019 avant que les procédures successorales en cours ne soient officiellement réglées, et il semble maintenant que les choses soient devenues encore plus confuses.

Voici ce que The Blast dit sur la façon dont les choses sont gérées maintenant:

“Après la mort de Prince le 21 avril 2016, il a été déterminé que Alred [sic] avait 1/6 intérêt d’espérance dans l’ensemble du domaine Prince, qui a une valeur brute potentielle de 200 000 000 $ », révèlent les documents.

Au moment du décès d’Alfred, son frère Shawn Jackson a déposé au Missouri des documents contestant un testament déposé au nom des conseillers commerciaux d’Alfred.

Dans le prétendu testament, la part d’Alfred de la fortune du Prince, environ 33 millions de dollars, irait à son conseiller commercial et à son équipe qui ont aidé à mettre en place la vente de sa participation dans la succession à une société. Comme nous l’avons signalé, la sœur de Prince a également vendu sa participation dans la fortune.

Le frère d’Alfred, Shawn, conteste la volonté et une bataille fait rage dans le Missouri pour savoir qui sera l’administrateur de la succession d’Alfred. “

Il semble que la réfutation de Shawn soit influencée par le fait qu’Alfred n’était pas dans l’état mental approprié pour prendre des décisions de cette ampleur à l’époque, en particulier du fait qu’il aurait souffert de la maladie de Parkinson et aurait pris des “médicaments psychiatriques” comme l’halopéridol pour la maladie. .

Nous prions pour que, pour l’amour de l’héritage de Prince et de la fortune méritée, tout cela puisse être réglé de la manière la moins problématique possible. Nous pensons que The Purple One l’aurait voulu de cette façon. Jetez un œil à cet album classique de Prince, qui se trouve être le roi solo de guitare le plus recherché de Google:

.