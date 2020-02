Le cauchemar Paz Padilla vivait avec une poupée vaudou: “C’était le diable”

Des histoires d’horreur ont toujours été racontées dans lesquelles de la magie noire, des malédictions, des fantômes et des démons étaient présents. La plupart de la population ne croit pas à ce type de magie noire, quelque chose qui est arrivé à Paz Padilla … jusqu’à présent. L’animatrice de «Save Me» a expliqué mardi 4 février une expérience paranormale dont elle continue de se remettre aujourd’hui. La bande dessinée a expliqué que Tout a commencé lors de son voyage en Afrique avec le programme ‘Planet Calleja’. Là, il a acheté une poupée vaudou “à cause du gâchis”, sans prêter attention aux avertissements que Jésus Calleja lui avait déjà dit à ce sujet: “N’achetez rien de ce que ces choses n’apportent rien de bon.”

Paz Padilla montrant Padre Pio sur son mobile

À son retour en Espagne, il a laissé la poupée à la maison comme décoration, ce que sa femme de ménage n’aimait pas, qui l’a déjà prévenu que l’objet ne lui donnait pas une bonne colonne vertébrale, sans penser qu’il prévoyait ce qui se terminerait quelques jours plus tard qui se passe dans cette maison. “Il m’a dit qu’il bougeait la nuit”, a expliqué Paz Padilla, avouant qu’à ce moment-là, il ne prenait pas ce commentaire au sérieux. et a même commencé à faire des blagues à son employé, sans être conscient des conséquences qui auraient la poupée si proche, et c’est que, comme il l’a avoué, bientôt a commencé à arriver “des choses très étranges” dans ses environs.

Une fichue cible

Paz Padillas est tombé dans les escaliers et a eu un accident de la circulation, quelque chose qui lui faisait peur, et beaucoup. Est-ce tout le résultat de la malédiction de cet objectif énigmatique? Ou était-ce une simple coïncidence du destin? “J’ai eu peur parce que ce n’étaient pas des choses normales”, a expliqué le présentateur. C’est alors qu’il décida d’aller chez le cousin d’un de ses amis qui est évident, qui expliqua que la poupée était quelque chose de “mal” car c’était une figure formée par un homme et une femme attachés avec un tricorne: “Il m’a dit que c’était le diable”. Padilla, complètement effrayée, lui a demandé de l’aide pour se débarrasser de l’objet maudit, et oui, la fille lui a donné plusieurs conseils. Il a dû le brûler et enterrer les cendres loin de sa maison.

Iker Jiménez l’a aidé

Pour lui, avec l’aide de sa sœur et d’un ami, ils ont mis le feu au poignet dans un village: “A ce moment, une tempête a commencé qui a déplacé le vent et créé un tourbillon.” Le problème avec ça? Les cendres se sont dispersées et il a dû nettoyer sa maison avec de l’eau, du sel et du vinaigre. Pour aggraver les choses, le comédien a également parlé avec Iker Jiménez, animateur de “Quatrième millénaire” de son cas: “Il m’a dit de toujours avoir Padre Pio à proximité et de le prendre au téléphone en arrière-plan. Et maintenant, disons les Bells pour que les choses aillent mieux “, a déclaré l’animateur du programme très satisfait des résultats.

.