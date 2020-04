Le CCE invite le gouvernement fédéral à adhérer à une entente nationale

Mexico.- Les entrepreneurs tentent de mettre en œuvre un accord national en espérant que le gouvernement comprend le désespoir des travailleurs et des petits entrepreneurs.

Lors d’une conférence virtuelle, le président du Conseil de Coordination des Entreprises (CCE), Carlos Salazar Lomelín, a présenté les accords, initiatives et soutiens à la société par l’initiative privée qui a été organisée de manière solidaire et fraternelle.

Nous appelons tout le Mexique à un grand accord national, qui nous permet d’être orientés vers le même objectif, Carlos Salazar Lomelín, président de la #CCE.

Salazar Lomelín a déclaré que les hommes d’affaires ne restaient pas les bras croisés en attendant que le gouvernement fédéral s’acquitte de sa responsabilité, chaque secteur déplaçant des ressources en faveur des plus vulnérables.

La banque met toutes ses ressources cette année à la disposition des entreprises en difficulté de liquidité, les locataires ont œuvré pour diminuer ou différer leurs loyers, les entreprises ont tenté de modifier leurs modes de gestion du capital et d’accompagnement des petits prestataires, de ne pas les laisser tomber, a déclaré Lomelín, ainsi que les hommes d’affaires des 12 associations qui composent le CCE.

«Nous avons 3 grands objectifs à partager: la gravité du problème de santé auquel nous sommes confrontés; ce que nous pensons que nous devons faire pendant 90 jours et commencer à rédiger un accord national où nous parlons de la façon d’être fraternel et de soutien », Carlos Salazar Lomelín, président de la #CCE.

Dans cet accord national, personne n’est laissé pour compte, ont-ils affirmé; Aide aux familles, banque alimentaire, campagnes de financement, appels à applications innovantes permettant aux entreprises de passer au commerce numérique, don de garde-manger aux secteurs vulnérables et à ceux qui sont à court de revenus tels que: serveurs , le personnel hôtelier, les centres communautaires pour les femmes entrepreneurs de très faible niveau économique, entre autres.

Pour sa part, l’Association nationale des grands magasins et des magasins en libre-service (ANTAD), a intégré la «chaîne de secours», avec des actions visant plus de 750 000 collaborateurs directs et plus de 100 000 fournisseurs dans ses plus de 60 000 magasins en tout le pays.

“Nous continuons de distribuer de la nourriture aux familles les plus nécessiteuses”, Federico González, président de l’Association civile des banques alimentaires du Mexique. pic.twitter.com/KJw3huXbvG

Dans ce sens, José Manuel López Campos, président de CONCANACO, a annoncé qu’ils lanceront 2 applications pour soutenir les MPME qui n’ont pas de commerce électronique et qui leur permettront de rejoindre le système CO-DI (collection numérique) pour les rendre plus compétitives.

Pendant ce temps, Bosco de la Vega Valladolid, un résident du Conseil national de l’agriculture (CNA), a indiqué que pour éviter que la crise sanitaire et économique ne se transforme en sécurité, de grands efforts sont faits pour protéger la chaîne d’approvisionnement et ils ont tenu des réunions avec les secrétaires de l’agriculture, de la défense, de la sécurité, du Sénat et de la Chambre des députés.

Le président du COPARMEX, Gustavo de Hoyos, “a invité” à élever le ton de la demande et a souligné que, comme d’autres pays dans le monde, l’État devrait exiger un salaire de solidarité pour les niveaux de rémunération les plus bas, ce qui représenterait une Exécution de 97 milliards de pesos par mois, en tant que contribution substantielle de l’autorité nationale, à ceux qui gagnent entre 1 ou 2 salaires minimum.

Conclut de Hoyos, appelant à la fête du Travail le 1er mai pour faire une grande demande des employeurs avec les travailleurs et tous les secteurs, afin que le gouvernement assume sa responsabilité.

