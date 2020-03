Le célèbre comédien japonais Ken Shimura est décédé par Covid-19

., Prensa Latina et Ap

Journal La Jornada

Mardi 31 mars 2020, p. 7

Tokyo. Le comédien japonais Ken Shimura, qui avait été hospitalisé après avoir été infecté par le nouveau coronavirus, est décédé et est devenu la première célébrité japonaise à avoir perdu la vie à cause du virus.

Sa mort dimanche soir a déclenché des messages de tristesse parmi ses partisans.

Shimura, 70 ans, l’un des comédiens les plus célèbres du Japon, dont la carrière remonte au début des années 1970, a subi une chirurgie du cancer du poumon en 2016. Il a développé de la fièvre et des problèmes respiratoires le 19 mars et Il a été hospitalisé, ont rapporté les médias locaux.

Au cours des années 1970 et 1980, Shimura a dominé la scène télévisée de son pays.

Les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour pleurer sa mort, ce qui, selon certains, devrait mettre en évidence la gravité de la menace posée par le coronavirus.

Très triste. J’espère que cette mort aidera les Japonais qui ne semblent toujours pas prendre le virus au sérieux à commencer à changer d’attitude, a écrit un utilisateur de Twitter.

Le principal porte-parole du gouvernement, le secrétaire en chef du Cabinet, Yoshihide Suga, a fait écho à cette déclaration.

Je prie pour le reste de son âme, mais je tiens également à dire que nous sommes à un moment très critique et que nous devons faire tout notre possible pour empêcher la propagation de cette maladie, a-t-il déclaré en conférence.

Le Japon a confirmé 68 nouveaux cas dimanche à Tokyo seulement, une augmentation quotidienne record pour la capitale, portant le nombre total de pays à plus de 1 800 infectés, selon NHK.

▲ La mort de Ken Shimura a déclenché des messages de tristesse parmi ses partisans. Ici, le comédien capturé en mai 2012. Photo Ap

Aux Etats-Unis

L’acteur américain Mark Blum, connu pour ses rôles dans le film Crocodile Dundee et dans la série You and Mozart in the jungle, est décédé des complications de Covid-19, a annoncé hier la Actors Guild.

La vice-présidente de cette entité, Rebecca Damon, a regretté le fait sur le réseau social Twitter et a désigné l’artiste comme notre amie et ancienne membre du conseil d’administration.

Blum, 69 ans, a travaillé dans le cinéma, la télévision et le théâtre, une discipline dans laquelle il a remporté un Obie Award.

Pendant ce temps, Alan Merrill, l’auteur de la chanson I Love Rock and Roll, qui est devenu un hit signature pour le rockeur Joan Jett, est décédé dimanche à New York des complications du coronavirus, a rapporté sa fille. Il avait 69 ans.

Laura Merrill a indiqué sur son compte Facebook que son père est décédé le matin. Ils m’ont donné deux minutes pour me dire au revoir avant de me faire partir. Il avait l’air calme et comme je partais, il y avait encore une lueur d’espoir qu’il ne ferait pas la une des journaux à droite des écrans de . / Fox News, a-t-il écrit.

J’ai marché 50 pâtés de maisons jusqu’à ma maison avec toujours de l’espoir dans mon cœur. La ville qu’il connaissait était vide. Je sentais que j’étais la seule personne ici et peut-être à plusieurs égards. Au moment où je suis arrivé à la porte de mon appartement, j’ai appris qu’il était parti.

