Le célèbre Dex est de retour avec “Mini Mo”

Famous Dex n’a peut-être pas abandonné un nouveau projet récemment, mais vous devez l’applaudir pour son éthique de travail. Il semble constamment mettre du travail en studio et sortir de la nouvelle musique tout aussi rapidement, la plupart du temps avec un visuel d’accompagnement. Malheureusement, beaucoup de ces morceaux ne se retrouvent pas sur des plateformes de streaming mais Dex a sûrement sorti assez de musique pour composer quelques projets et plus encore.

Au cours du week-end, il a dévoilé son dernier single, “Mini Mo”. Le titre de la chanson est basé sur la comptine mais Dex y ajoute sa propre touche. Alimenté par des références à ses habitudes de consommation de drogues récréatives, il livre un single trippy que lui seul peut réussir.

Vérifiez la nouvelle chanson ci-dessous.

Paroles Quotable

Ridin ’round sippin’ Wok now

Conduire au centre-ville avec le haut en bas

J’ai l’argent, je suis debout maintenant

Et je suis venu avec mon clown

