Le célèbre Dex recrute Rich The Kid & Tyga pour “ce que j’aime”

Malgré les circonstances dans lesquelles nous vivons actuellement, Famous dex était déterminé à livrer un bop. Le rappeur a appelé Rich The Kid et Tyga pour créer “What I Like”, une chanson qui reste en ligne avec les sujets préférés d’un rappeur, notamment les femmes, le sexe, l’argent, les articles de luxe et la jet-set. Le clip est prêt à disparaître bientôt, et d’après l’apparence de l’aperçu, la plupart des points susmentionnés feront leur apparition.

On dit que le morceau apparaîtra sur le prochain projet de Dexter – un album pour lequel le rappeur n’a pas encore partagé de titre ou de date de sortie, pour l’instant. Les fans célèbres de Dex n’ont pas reçu de projet de studio complet depuis sa première sortie en 2018, Dex Meets Dexter, bien que le rappeur ait livré son EP Dexter 2031 plus tôt cette année. Écoutez «What I Like» de Famous Dex avec Rich The Kid et Tyga et dites-nous s’ils ont réussi.

Paroles Quotable

Louis a beaucoup de groupes de f * cking dedans (Quoi?)

Dexter a f * cké ces houes et les a emmenées au Japon, non? (N’est-ce pas?)

Je l’ai retiré du lot et j’ai fait bosseler l’agneau (Skrrr)

Je rentre dans ce p * ssy, je suis là dedans (Quoi?)

J’ai de l’argent, c’est juste ce que j’aime (ce que j’aime)

Elle est tellement bizarre, elle va le monter comme un vélo (comme un vélo)

J’ai fait sauter Xan au Japon, putain, deux fois (au Japon)

J’ai de l’argent (Ha), c’est juste ce que j’aime

.