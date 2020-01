1/3

Le célèbre pianiste mains libres joue avec des gants bioniques

João Carlos Martins, un pianiste de renom est revenu réaliser son grand rêve de jouer de son instrument préféré après plusieurs années sans pouvoir le faire, grâce à une paire de gants “magiques”.

La surprise est venue pour João quelques jours avant Noël, quand il a reçu une paire de gants bioniques, le célèbre artiste a donc réuni des amis dans un bar à Sao Paulo pour leur montrer le meilleur cadeau qu’il avait reçu depuis des décennies.

La nouvelle paire de des gants Ils permettent au musicien de 79 ans de jouer avec les deux mains pour la première fois depuis plus de 20 ans.

Il convient de mentionner que l’artiste a été reconnu comme un grand interprète, Johann Sebastian Bach Le metteur en scène et pianiste classique brésilien avait pris sa retraite en mars dernier après 24 interventions chirurgicales visant à arrêter la douleur causée par une maladie dégénérative et une série d’accidents.

Digitem “João Carlos Martins” pas VocêTubo. Une vie du plus grand professeur de ce pays est une épopée qui peut être racontée de différentes manières. . Hoje, nous l’interviewons ou je vis pra falar de um projeto qui enseigne la musique classique à des jeunes de tout le Brésil. Un reportagem é do meu collègue @victorferreira_, et ira à l’épisódio de hj à noite do Em Movimento. . João Carlos Martins fait l’objet de multiples enchevêtrements. Il est difficile de résumer la vie de quem já rodou dans 80 pays avec la musique et l’art. En 1995, num assalto na Bulgária, ou maestro foi beat na na cabeça com uma barra de ferro. Ou épisodium lhe rendeu 24 chirurgies et séquelles neurologiques. Mais les doigts atrophiés ne s’arrêteront pas ou ne continueront pas à jouer. . Nesse flagrante, laide cheffeuse de cheveux @ricardochavesantunes, ou professeur me montre fièrement une vidéo où j’ai pu jouer 21 notes de piano par seconde. Pas une fin d’entre nous n’a trouvé, j’ai demandé: “professeur, comment puis-je passer à la vie d’une criança?” “Je sais, avec chaque note de musique, vc à jouer ou coração de uma delas, vc obtient des mudá-las de toute façon.” . É hoje, à 21h30, na @globonews. . #joaocarlosmartins #master #piano #violino #reportagem #music #orquestra #televisao #emmovimento #globonews

Un message partagé par Gabriel Prado (@jornalistagabrielprado) le 26 novembre 2019 à 10:49 PST

L’état physique de leur les mains Il a été empêché de jouer à nouveau de l’instrument et a été contraint de travailler principalement en tant que réalisateur depuis le début des années 2000.

Avant les gants, spécialement développés pour lui, le pianiste Il ne pouvait jouer que lentement avec ses pouces et parfois les index.

Après avoir perdu mes outils, mes mains et ne plus pouvoir jouer du piano, c’était comme s’il y avait un cadavre dans ma poitrine », a déclaré Martins à l’Associated Press.

Il artiste Il a fait face à plusieurs problèmes de santé depuis 1965. Entre autres complications, il s’est blessé un nerf au bras lors d’un match de football à New York et a été frappé à la tête par un voleur avec un tuyau de métal lors d’une tournée. Bulgarie

Cela aurait pu être son destin s’il n’y avait pas eu un designer qui croyait que la retraite du pianiste Il était arrivé trop tôt. Ubiratã Bizarro Costa Il a créé des gants bioniques, recouverts de néoprène et avec une structure en fibre de carbone, qui soulèvent les doigts de Martin après avoir appuyé sur les touches.

J’ai fabriqué les premiers modèles à partir d’images de leurs mains, mais ceux-ci étaient loin d’être idéaux », a déclaré Costa. «J’ai approché le professeur à la fin d’un concert dans ma ville de Sumaré, dans la région de Sao Paulo. Il s’est vite rendu compte qu’ils ne fonctionneraient pas, mais il m’a ensuite invité chez lui pour développer le projet. »

Après avoir effectué plusieurs ajustements pendant quelques mois de test entre Côte et Martins les prototypes ont finalement été adaptés en décembre, leur construction a nécessité environ 500 reais brésiliens (125 $). Maintenant Martins Il n’enlève jamais ses gants, pas même pour dormir.

Je ne retrouverai peut-être pas la vitesse du passé. Je ne sais pas quels résultats j’obtiendrai. Je recommence comme si j’étais un garçon de huit ans qui apprend », a-t-il dit avec son caniche Sebastian. Le nom de son chien, bien sûr, est un hommage à Bach.

Les “gants d’extension», Comme leur inventeur les appelle, ils donnent Martins Un objectif: rejouer le piano au Carnegie Hall de New York en octobre prochain, où il doit diriger un concert célébrant le 60e anniversaire de sa première apparition là-bas.

En attendant, il s’entraîne tôt le matin et tard le soir, pour le plus grand plaisir de ses voisins, jusqu’à ce qu’il puisse parfaitement interpréter un concert de Bach entier.

«Cela pourrait prendre un, deux ans. Je continuerai à travailler jusqu’à ce que cela se produise », a-t-il déclaré. “Je n’abandonnerai pas.”