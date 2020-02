Le célèbre réalisateur veut honorer Kobe Bryant aux Oscars

Célèbre réalisateur veut honorer Kobe Bryant aux Oscars | INSTAGRAM

Lorsque Matthew A. Cherry a été nominé pour un Oscar, cela a été suffisant jusqu’à la mort de Kobe Bryant, qui comme lui était un athlète professionnel et a été nominé dans la même catégorie en 2018.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Pour Cherry, la mort de la légende de la NBA a alimenté son désir de gagner un Oscar. Le réalisateur, qui était un joueur de la NFL, rivalise avec “Hair Love” dans la catégorie du meilleur court métrage d’animation, dans lequel Bryant a gagné pour son projet émotionnel “Dear Basketball”. La superstar des Los Angeles Lakers est décédée dimanche dans un accident d’hélicoptère au cours duquel huit autres personnes sont décédées, dont sa fille de 13 ans, Gianna.

Hair Love »raconte l’histoire tendre d’un père afro-américain qui apprend à peigner sa fille pour la première fois. Cherry a créé le film de 6 minutes pour mettre en évidence une famille noire dans l’animation, ce qui dit qu’il est rarement vu à l’écran, en plus de donner une représentation positive des enfants noirs et de normaliser les cheveux bouclés des noirs comme lui. pareil.

Vous pourriez également être intéressé: le Dr Dolittle revient, Robert Downey Jr communiquera avec les animaux

Cherry a collaboré à plusieurs équipes en tant que joueur de football américain, notamment les Jaguars de Jacksonville, les Bengals de Cincinnati, les Panters de la Caroline et les Ravens de Baltimore. Dans une récente interview, le réalisateur a discuté avec l’Associated Press de la poursuite de l’héritage de Bryant au cinéma, de l’importance des courts métrages et de la lutte contre les stéréotypes d’un athlète qui entre dans l’industrie du divertissement.

AP: Comment la victoire de Bryant aux Oscars vous a-t-elle inspiré en tant que cinéaste en 2018?

CERISE: Tout en sachant que c’est possible. Parfois, je pense que les gens parlent de diversité et d’inclusion. Je pense que la meilleure façon pour que cela fasse une différence est de voir des gens qui vous ressemblent faire des emplois que vous ne connaissiez même pas … vraiment donner l’exemple.

Lire aussi: Adam Sandler néglige la comédie et dessine Diamonds in Gross pour Netflix

AP: Comment la mort de Bryant vous a-t-elle impacté?

CHERRY: Je sais qu’ils disent que les prix n’ont pas d’importance et tout ça, mais j’aimerais vraiment gagner, surtout parce que c’est la même catégorie … J’adorerais gagner afin de pouvoir dire son nom pour l’honorer et continuer son héritage. C’est difficile pour un athlète qui essaie de faire la transition vers une carrière différente. Très souvent, il faut s’en tenir au sport. Vous dites aux gens ce que vous voulez faire et ils réagissent à tout et vous ignorent. Je pense que l’atteindre à ce niveau et être dans la même catégorie que lui est fou, je veux vraiment le représenter.

AP: Avez-vous déjà travaillé avec Bryant?

CHERRY: Non, curieusement, il nous a envoyé un message comme il y a deux semaines lorsque nous avons été nominés pour un Oscar. Quelqu’un de (le livre) The Undefeated nous a inclus dans un tweet … et il a dit quelque chose comme des vamos, allez! ‘, C’était littéralement son tweet. Je voulais le rencontrer sur le circuit. C’est vraiment une tragédie.

AP: Comment est né «Hair Love»?

CHERRY: Je suis tombé sur des vidéos virales de parents afro-américains peignant leurs filles et les chiffres étaient fous. Je me demandais pourquoi? Parce que chaque fois que je partage une mère et sa fille ou son fils, ils ne vont pas si bien. Les gens ont vu cela comme une anomalie. Il y a cette perception que les hommes noirs ne sont pas impliqués dans la vie de leurs enfants, alors que des études montrent qu’ils sont les plus impliqués. Mais si vous regardez les médias, vous ne le penseriez pas.

AP: Pourquoi est-il si important pour les gens de voir “Hair Love”?

CERISE: Comme vous le savez, nos cheveux sont souvent pigeonnés. Nous ne pouvons pas le porter dans certains lieux de travail ou dans certaines écoles. Il y a une histoire à propos de ce jeune homme à Houston appelé DeAndre Arnold qui ne peut pas porter ses cheveux qui ressemblent (avec des dreadlocks) aux miens, parce qu’ils ont changé une règle. … nous voulions normaliser l’expérience. C’était important pour nous de montrer un jeune père noir qui a des tatouages. Je pense que si vous voyiez quelqu’un comme lui dans la rue, vous supposeriez qu’il n’est pas un père aimant qui peigne sa fille. Nous essayons de changer la conversation avec un projet à la fois.

AP: Que pensez-vous de la loi CROWN qui a été adoptée pour interdire la discrimination contre les cheveux naturels des Noirs? (La loi CROWN empêche la discrimination fondée sur les styles et les textures de cheveux naturels. Elle a été adoptée en Californie, au New Jersey et dans plusieurs gouvernements locaux, ainsi que dans d’autres États.)

CHERRY: C’est un peu ironique parce que, pourquoi devons-nous adopter une loi afin de pouvoir porter nos cheveux car ils poussent naturellement hors de notre tête? Mais je suis heureux que de vrais changements se produisent. J’espère que ce projet aide à y prêter attention.

.