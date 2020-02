“Le célibataire” Charles Barkley plaisante Madison devrait jeter Peter Weber

Cette saison de The Bachelor a choqué un message de Charles Barkley. Il avait un avertissement pour Peter Weber et maintenant il a un autre message pour lui. Découvrez pourquoi Barkley a plaisanté Madison Prewett devrait le vider et plus encore.

Charles Barkley a enregistré un message pour Peter Weber sur «The Bachelor»

Charles Barkley | Lisa O’Connor / . via .

Le pilote a pu voir la ville natale de Madison dans le dernier épisode. Ils se sont rencontrés à Auburn où elle a joué au basket. Son père est entraîneur pour l’équipe de basket de l’école.

Barkley a accueilli Weber dans une vidéo. «Hé, Peter! Hé, Madison! Bienvenue à Auburn, la plus grande université du monde. Passez un bon moment avec la famille Prewett. Laissez-moi vous dire quelque chose, vous feriez mieux de traiter cette fille correctement », a-t-il dit. «Elle fait partie de la famille Auburn. Nous restons toujours ensemble. Guerre D * mn Eagle. “

La star de télé-réalité semblait heureuse du message. «J’adore ça», a-t-il déclaré à Madison. Il a ensuite déclaré: «J’ai des ordres stricts de Charles Barkley de ne pas blesser Maddie. Je dois prendre soin d’elle et je prévois de faire exactement cela. ”

Ils ont continué à jouer au basket ensemble. Il était évident que Weber n’est pas aussi habile sur le terrain de basket que le concurrent.

Leur relation pourrait se terminer pendant Fantasy Suites

L’aperçu montre que Madison aura du mal pendant Fantasy Suites. C’est parce qu’elle n’a pas dit à Weber qu’elle attend le mariage pour avoir des relations sexuelles. Mais il pourra passer la nuit avec les deux autres candidates, Hannah Ann Sluss et Victoria Fuller.

“S’il couche avec quelqu’un d’autre, il sera difficile pour moi de continuer à avancer”, a-t-elle déclaré dans le teaser. Il pourrait peut-être coucher avec quelqu’un d’autre de toute façon parce qu’il a été entendu en disant: “Je ne veux pas que ce soit juste une question de sexe, mais six jours avant, j’étais intime avec quelqu’un d’autre.”

Victoria F. ne semble pas heureuse de la conversation de Madison avec Weber. “Elle lui a donné un ultimatum et je suis désolée mais c’est dégoûtant”, a-t-elle déclaré.

Les dames vivront également ensemble pendant cette semaine, ce qui est nouveau pour le spectacle. Les fans devront attendre pour voir ce qui se passe, mais Barkely a un autre message pour Weber.

Barkley a plaisanté en disant qu’elle devrait le vider

Weber a peut-être perdu le soutien du basketteur à la retraite. Il avait un message pour Madison sur Inside the NBA.

Quelqu’un a souligné que le père de Madison était également là. Barkley avait un message pour sa fille. “Vider ce perdant, Maddie”, a-t-il répété à plusieurs reprises. “Il ne savait pas qui était Charles Barkley. Dump son un **. “

Les fans réagissent au moment présent. “Lmaooo, il était si sérieux et gentil dans la série maintenant qu’il a excité Peter comme nous tous”, a écrit une personne dans les commentaires. Un autre fan a écrit que la vidéo était “la meilleure chose que j’ai vue depuis un moment”.

Il ne faudra pas longtemps aux fans pour savoir si Madison s’éloigne de Weber. Malheureusement, Weber ne bénéficie plus du soutien de Barkley pour une drôle de raison.