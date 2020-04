Le champion ‘Survivor’ Earl Cole explique pourquoi ils n’ont pas eu de visite à leurs proches pendant la saison 14

Dans Survivor 40: Winners at War, l’animateur Jeff Probst a surpris les candidats et les téléspectateurs en faisant voler toute leur famille pour la visite de leurs proches. Bien qu’il ne soit pas revenu, le champion de Survivor: Fidji, Earl Cole, a regardé la saison. Il a récemment rejoint Rob Has a Podcast et a admis que voir sa famille sur l’île “serait un rêve”, car ils n’avaient pas eu d’amour de la maison quand il jouait.

Earl Cole | Jim Spellman

Earl Cole a remporté «Survivor: Fiji»

En 2007, Earl Cole, alors directeur publicitaire de Californie, alors âgé de 36 ans, a participé à Survivor: Fiji (Saison 14). Au début du jeu, il a construit une alliance étroite improbable avec le tribu Yau-Man Chan.

Après avoir perdu le deuxième défi d’immunité, la tribu gagnante a envoyé Earl sur Exile Island, où il a trouvé un indice sur l’idole de l’immunité cachée et l’a partagée avec Yau-Man.

Les deux ont trouvé plus d’indices et ont convenu qu’ils allaient le trouver et l’utiliser ensemble. Les alliés sont passés à une autre tribu et Earl a invité Michelle Yi et Cassandra Franklin dans leur alliance.

Alors que le natif de Californie distrait la tribu, Yau-Man a trouvé l’idole et l’a partagée avec Earl, comme promis. Après la fusion, Dreamz Herd, membre de l’alliance rivale Four Horsemen, a révélé que son allié Alex Angarita avait une idole.

Avec ces informations, Earl et son groupe ont ciblé à la place Four Horseman Edgardo Rivera, l’éliminant tout en rinçant l’idole d’Alex. Plus tard, Earl a trouvé l’avantage caché. Il a ensuite atteint le Conseil tribal final après avoir voté contre son allié de longue date lorsque Dreamz a renoncé à un accord pour donner à Yau-Man son collier d’immunité.

Alors que de nombreux membres du jury ont critiqué Earl pour avoir trahi Yau-Man, ils pensaient qu’il jouait mieux que Dreamz, qui a trahi plusieurs alliés, et Cassandra, que beaucoup percevaient comme une «chèvre», et lui ont unanimement attribué la victoire.

Earl Cole n’est pas revenu pour «Survivor 40: Winners at War»

Lors de la première de Survivor 40: Winners at War, plusieurs fans de longue date se sont demandés pourquoi Earl n’était pas revenu car beaucoup le considéraient comme leur joueur préféré et voudraient le voir à nouveau concourir.

Il a rejeté l’offre parce que lui et sa femme ont récemment accueilli un bébé dans le monde trois mois prématurément. Après avoir accouché le 17 janvier 2019, le couple a pu ramener son deuxième enfant à la maison le 30 avril, quelques semaines seulement avant le début du tournage de Survivor 40: Winners at War.

Dans une conversation d’avril 2020 avec Rob Has a Podcast, le premier gagnant unanime a également expliqué que le tournage en mai ne fonctionne pas pour son calendrier, car ils tournaient en octobre.

Par conséquent, il ne sait pas s’il reviendra. Même s’il a raté la compétition contre tous les anciens champions, Earl regarde actuellement la saison et profite pleinement de nouveaux avantages et jetons de feu qui n’étaient pas disponibles lorsqu’il a joué.

Il a également noté que Michele Fitzgerald était l’une de ses «dormeuses» pour arriver à la fin parce qu’elle joue un bon match et que personne ne la vise. Cependant, Earl ne pense pas qu’elle gagnera parce qu’elle n’a pas d’enfants, et il pense que le jury donnera l’argent à un concurrent avec des enfants.

Au lieu de cela, il pense que Tony Vlachos pourrait le ramener à la maison parce qu’il a une excellente position dans la tribu et a appris de ses erreurs passées.

Earl Cole explique pourquoi ils n’ont pas eu de visite à leurs proches

L’animateur Rob Cesternino et Earl ont également parlé de la récente visite de leurs proches, et le natif de Californie a admis qu’il se sentait «volé» parce qu’ils n’avaient pas reçu d’amour de la maison pendant leur saison.

Selon Earl, les producteurs ont informé les six d’entre eux qui restaient sur l’île qu’ils n’obtiendraient pas la visite d’un proche en raison d’un coup d’État militaire aux Fidji à l’époque.

L’éventuel survivant unique avait hâte de voir sa mère car elle n’avait pas quitté le pays auparavant. Depuis lors, sa mère est décédée, et cela le bouleverse qu’il “ne pouvait pas lui donner ça” alors qu’il lui proposait de l’emmener partout dans le monde, mais elle voulait seulement voir sa maman à la place.

S’il revenait pour cette saison, Earl a admis voir toute sa famille là-bas «serait un rêve», peut-être «abandonner son jeu». Survivor 40: Winners at War est diffusé les mercredis à 20 h. EST sur CBS.