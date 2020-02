Le «changement de pouvoir» du prince Harry vers Meghan Markle dans le drame de sortie a entraîné «l’impitoyable» et la «déception royale»

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex ont peut-être quitté leurs fonctions royales, mais cela ne signifie pas que les experts n’ont pas cessé d’analyser le drame entourant leur départ. La bombe annonçant leur «recul» a été suivie par la reine qui a pris des dispositions pour leur nouvelle vie – et ils sont partis au Canada pour élever leur fils Archie. Un expert royal évalue le rôle que Meghan a joué dans la prise de décision de Harry.

Meghan Markle et le prince Harry | Samir Hussein / WireImage

Le prince Harry et Meghan ont estimé qu’ils n’avaient pas d’autre choix que de

laisser

Leur annonce a peut-être aveuglé de nombreuses personnes, mais avec le recul, l’écriture était sur le mur, car ils avaient souffert de tant de contrôle public et médiatique.

Une fois que la reine a publié une déclaration de soutien, signant sa sortie de la famille royale, le prince Harry s’est ouvert dans un discours émotionnel sur la nécessité de leur décision.

«La décision que j’ai prise pour ma femme et moi de prendre du recul n’est pas une décision que j’ai prise à la légère. Ce fut tant de mois de discussions après tant d’années de défis. Et je sais que je n’ai pas toujours bien compris, mais pour autant que cela se passe, il n’y avait vraiment pas d’autre option », a partagé Harry lors d’un dîner pour les supporters de Sentebale.

Un expert affirme que les Sussex ont fait preuve de «tromperie»

Richard Kay, rédacteur en chef du Daily Mail, a déballé la sortie royale des Sussex, écrivant que même si leur départ n’était pas si surprenant, «il y avait quand même une impitoyabilité à la nouvelle selon laquelle ils avaient donné des ordres de marche à pratiquement tout leur personnel du palais dont le seul crime avait été de servir le duc et la duchesse de Sussex avec une dévotion absolue. »

Kay a en outre partagé que la déclaration initiale du couple selon laquelle ils allaient partager leur temps et leurs responsabilités avec «l’idée d’une existence à moitié entrante et à moitié expirée… n’était rien de moins que moitié cuite».

“Il ne ressemble plus à une tranche de royal

la tromperie », écrit Kay,« nous a vendu pour faire leur départ de ces côtes

en quelque sorte plus agréable au goût. “

Voir ce post sur Instagram

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 janvier 2020 à 10h33 PST

Harry a-t-il perdu beaucoup après leur sortie?

Dans son article, Kay partage la façon dont «en privé, de nombreux membres de la famille royale se sont demandé comment un tel arrangement pourrait être pratique», qualifiant le récent licenciement de personnel de «tragédie personnelle».

Cette décision de fermer leur bureau et de lâcher leur personnel est le dernier signe, note Kay, que “Harry a perdu un montant terrifiant.”

«Les courtisans croient qu’ils ne signalent pas seulement la fin du

Les liens des Sussex avec la Grande-Bretagne, mais aussi un «changement de pouvoir» vers Meghan », Kay

écrit. «En un peu plus d’un mois, Harry a perdu une quantité terrifiante. Il a

rompu avec sa famille, ses amis et son mode de vie. Il ne sera plus jamais

porter l’uniforme militaire qu’il chérissait tant. En quittant l’entreprise avec son

secrétariat de Londres dédié, il est en train de rompre efficacement son royal

connexions, aussi. “

Couper les liens avec leur personnel britannique signifie qu’ils compteront sur une équipe américaine avec la société de relations publiques Sunshine Sachs, ainsi que sur l’ancien agent, avocat et directeur commercial de Meghan. “Sans la familiarité de ses conseillers londoniens, Harry est susceptible de devenir de plus en plus dépendant de l’équipe de Meghan”, s’inquiète Kay.

«La conclusion incontournable est qu’en émettant des avis de licenciement à leur personnel, Harry et Meghan ont eux-mêmes claqué la porte», écrit Kay.