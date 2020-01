Le changement physique spectaculaire d’Ilan Cuesta, le gars de “est un fieshta” de l’annonce d’Ausonia

Si en 2008 il y a eu une annonce que nous avons tous essayé d’imiter à plus d’une occasion, c’est celle d’Ausonia dans laquelle un adolescent a eu une conversation avec sa mère. Elle lui disait d’essayer de ne pas trop rire car il portait de l’orthodontie et J’ai récriminé la fameuse phrase: “Mais comment puis-je ne pas rire? Si c’est un fieshta”. Beaucoup ne se souviennent même pas de ce qui a été annoncé, mais de la manière dont le protagoniste a prononcé le mot “fieshta” qui plane toujours autour de la tête de chacun.

Ilan, dans l’annonce et aujourd’hui

Douze ans se sont écoulés depuis et Ilan Cuesta, ce petit garçon, a maintenant 25 ans et vit en Argentine, d’où il est originaire. En fait, c’était dans ce pays où le spot a été enregistré et l’acteur a dû changer son accent pour avoir l’air espagnol. Malgré les rumeurs selon lesquelles il avait été victime d’intimidation et qu’il s’était même suicidé à cause de la répercussion de l’annonce, rien n’est plus éloigné de la réalité, car ni ces choses ne se sont produites ni Cuesta ne nie ce travail, puisque même dans sa bio des réseaux sociaux elle a mis: “Je suis le garçon ‘C’est un Fieshtaaaaaa'”.

Depuis 20 minutes, ils lui parlent pour lui dire comment il se souvient de tout ce temps: “Au début, je n’ai pas remarqué la répercussion, mais quand le temps a passé, mes cousins ​​et mes oncles ont commencé à me le dire.” Quand on vivait en Argentine, le boom n’était pas le même qu’ici et Cuesta reconnaît: “J’ai commencé à remarquer la répercussion lorsque je voyageais et que je rencontrais quelqu’un d’Espagne et que je demandais l’endroit“De plus, il admet qu’à un moment donné, il a pensé sortir et montrer son visage lorsqu’il a commencé à donner de fausses informations sur son suicide:” Au début, j’étais drôle et il l’a pris avec humour. Plus tard, quand j’ai grandi, j’ai pensé à dire que c’était moi dans l’annonce, mais je vivais à Buenos Aires et je n’avais aucun moyen de le dire et que tout le monde le saurait. “

Loin de l’interprétation aujourd’hui

Bien qu’à certaines occasions, il ait été reconsidéré pour faire de nouveau des annonces ou même fantasmer sur la participation à une série, la vérité est que le jeune homme a une vie loin des projecteurs. Il étudie l’architecture et a eu plusieurs emplois, en tant que footballeur dans des équipes de Buenos Aires, moniteur d’éducation physique, dans un immeuble, comme évaluateur et même comme magicien, un art qu’il aime.

