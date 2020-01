Le changement physique surprenant de Ruth Núñez, qui se détache de ses cheveux et montre ses cheveux courts

L’actrice Ruth Núñez s’est fait connaître il y a plus de 20 ans avec son rôle de Tanja dans ‘Compañeros’ et depuis, elle n’a pas connu de grandes saisons sans travailler sur le petit écran. Son grand succès a été «Je suis Bea», dont il était le protagoniste, mais avant de l’avoir vue jouer Herminia dans «The Swamp» puis donner vie à Lola dans «Fragile».

Ruth Nuñez, dans un événement et aujourd’hui

Bien qu’il n’y ait pas longtemps que nous avons cessé de la voir en 2018 en tant que Llanos dans “ Amar es para siempre ”, l’actrice l’a maintenant surprise avec sa nouvelle image, Il a décidé de se couper les cheveux et de changer radicalement de look en portant des cheveux courts. Cela a été vu par certains utilisateurs des réseaux sociaux, à la fois dans le métro de Madrid et dans le centre-ville, et dont il a publié 20 minutes des photos dans l’un de ses blogs.

Si le relooking de Bea dans la série Telecinco a déjà provoqué une révolution, puisque des millions de spectateurs savaient comment la protagoniste a changé son image en se détachant de ses lunettes et son appareil, maintenant les disciples de l’actrice ont pu voir un nouveau changement en elle, cette fois avec des cheveux plus courts que jamais.

Ce n’est pas à cause des exigences du script

Le médium qui a publié les photos a contacté l’agence de représentation de l’actrice pour savoir si ce changement d’image était dû aux exigences du script d’un nouveau personnage. Et le doute est résolu, car ils ont avoué que non, c’était par choix. “Ruth s’est coupé les cheveux parce qu’elle en avait envie”, ont-ils dit de l’agence.

