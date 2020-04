Le chanteur de R&B Tyrese dit que Kanye West utilise la religion pour manipuler les fans

Kanye West a élargi son profil musical lorsqu’il a commencé son service dominical il y a un an. Son mouvement a été salué et critiqué, beaucoup soulignant sa croissance en tant qu’artiste et homme d’affaires – et d’autres pensent qu’il utilise le genre gospel pour pousser sa marque plus loin et n’est pas sincère. Une personne qui croit que ce dernier est le chanteur R&B et star de la franchise The Fast and Furious, Tyrese.

Kanye West et Tyrese 2005 | KMazur / WireImage

Tyrese dit que Kanye West utilise la religion pour manipuler les fans

Tyrese est devenu célèbre pour avoir donné son avis sur tout ce qui touche à la culture pop et sur les questions sociales. Il a également attribué son succès professionnel à ses convictions religieuses, mais en ce qui concerne la transition de West, Tyrese n’est pas convaincu. Dans une interview avec Jason Lee de Hollywood Unlocked, Tyrese n’a rien retenu.

Source: Instagram

“Je n’oublierai jamais quand ils ont dit que le monde vous tournait le dos, c’est-à-dire les Noirs, tout ce que vous avez à faire est de parler de Jésus et vous obtiendrez tout ce que vous voulez”, a déclaré Tyrese à propos de Kanye West. «Ils passeront de vous tourner le dos à vous balancer à nouveau. Tu dois juste parler beaucoup de Jésus. “

Tyrese ne nie pas que West a pu toucher un autre public et genre – et plus précisément qu’il a présenté à ses fans quelque chose de nouveau, mais il pense que West a un programme caché.

Source: Instagram

“Moi personnellement, rien à propos de Kanye – et je n’essaie pas d’être politiquement correct parce que je dirais certainement aux gens ce que je ressens pour Kanye si j’avais des sentiments à propos de Kanye – mais je pense qu’en fin de compte, nous arrivons tous à un endroit où nous embrasser notre spiritualité à quelque niveau que nous l’embrassions », a-t-il poursuivi. “Mais si vous utilisez Dieu comme une forme de manipulation, Dieu connaît votre cœur et je me fiche du genre de pouvoir et d’influence que vous avez.”

Tyrese a averti que Dieu «traitera» toute personne qui utilise la religion comme une montée.

Source: YouTube

Le service dominical de Kanye Wests a été un énorme succès, mais a également fait l’objet de nombreuses critiques

Au début de 2019, West a commencé à organiser des sessions d’une heure à différents endroits où il invitait des personnes. La musique se composerait de chansons gospel avec des nuances hip hop et serait utilisée comme un sermon, par opposition à un service religieux traditionnel. Le mouvement est devenu connu sous le nom de service du dimanche.

Source: Instagram

En dehors des fans, les pairs de West sont également devenus hypnotisés et ils ont commencé à grossir et à gagner en traction. Après sa performance à Coachella, Pitchfork a écrit que la performance était “un gâchis sacrilège” tout en la critiquant comme un simple outil de marketing pour le faire passer au niveau suivant.

“Il se contente de laisser des chanteurs en pyjama discombobulés et parfois aigus errer à travers une colline et l’appeler évangile”, lit-on.

Source: Instagram

Le New Yorker a qualifié le Sunday Service de «promotion de soi», notant que West, qui avait été contre la télé-réalité, avait commencé à faire des apparitions aux côtés de sa femme sur Keeping Up with the Kardashians, ce que beaucoup pensaient être un stratagème pour annoncer ses projets à venir.

West a utilisé son extension du Sunday Service pour sortir un album de rap gospel, Jesus Is King. L’album a rencontré des critiques mitigées, mais il a atterri sur la liste de Rolling Stone des meilleurs albums hip hop de 2019, se classant au numéro 16.

Source: Instagram

«Jesus Is King est rempli de moments de génie – presque chaque chanson du disque contient une phrase musicale, une idée, une ligne qui montre clairement qu’il est toujours l’un des meilleurs à le faire – sans souvent essayer de les étirer pour une chanson entière », le texte de présentation a lu en partie.

Indépendamment des opinions partagées, West continue le service du dimanche et insiste sur le fait qu’il est sur un chemin spirituel.