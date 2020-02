«Le chanteur masqué» – [Spoiler] sur Being Miss Monster dans la saison 3

HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: ce message contient un gros spoiler de The Masked Singer de mercredi.

Nous ressentons pour vous, Mlle Monster. Nous pensons que nous vous aimons. Mais aucune quantité d’adoration n’aurait pu vous éviter de vous faire virer du Masked Singer cette semaine.

Lorsqu’il était temps que les juges annoncent qui quitterait la série télé réalité de Fox, la reine rose floue a découvert qu’il était temps de partir. Et quand elle a été démasquée, il a été révélé qu’elle était lauréate du Grammy Chaka Khan. (Lisez un récapitulatif complet de l’épisode.)

TVLine a eu quelques minutes au téléphone avec Khan, qui n’a pas hésité sur son temps dans le costume borgne (ou, chose intéressante, Dancing With the Stars).

TVLINE | Qu’est-ce qui vous a traversé la tête lorsque Nicole Scherzinger a deviné votre nom après votre performance?

J’ai pensé: «Eh bien, ça va être rapide. Génial!” [Laughs]

TVLINE | Robin Thicke a dit qu’il pensait que vous pourriez réduire vos notes aiguës, afin que les gens ne reconnaissent pas votre voix. Étiez-vous?

Non, c’est de la merde. C’est parce qu’il ne l’a pas deviné, c’est tout. [Laughs]

TVLINE | Vous avez une voix très reconnaissable. Beaucoup de nos lecteurs savaient que c’était vous dès le départ.

Ouais, je le pensais aussi. [Laughs] «Ça va être un poney à un tour. Ça va être fini. “Mais ce n’était pas le cas.

TVLINE | Qu’est-ce qui était plus difficile: chanter dans ce costume, dans la grosse tête, ou faire Dancing With the Stars?

Je dirais Dancing With the Stars.

TVLINE | Pourquoi?

Nous étions mal appariés. C’était un mauvais appairage, tu sais? [Editor’s note: Khan was partnered with Keo Motsepe on the ABC reality competition.] Il mesurait environ 9 pieds et je mesure 5 pieds. Il vient d’Afrique. Il est sur un et trois, je suis sur deux et quatre. [Laughs]

TVLINE | Vous n’aviez pas vu Masked Singer avant de vous connecter?

Oui je l’ai fait.

TVLINE | Qu’est-ce qui vous a fait penser que le spectacle était quelque chose que vous vouliez faire?

En fait, quelqu’un est venu me voir qui faisait partie du spectacle et m’a demandé si j’aimerais faire le spectacle? Et j’y ai pensé et j’ai dit: «Cela pourrait être intéressant, mignon et amusant. Et différent. “Alors j’ai dit:” Ouais, OK, je vais essayer. “

TVLINE | Était-ce ce que vous pensiez que ce serait?

Étonnamment, étonnamment, j’avais l’impression de jouer au football. [Laughs]

TVLINE | De quelle manière?

Mon costume, nous avons dû faire quelques ajustements dessus, car il était vraiment lourd. Il

était un costume lourd. C’était comme être dans une boîte. C’était un peu dur. C’est pourquoi je suis resté là. Je n’ai pas dansé ou quoi que ce soit. Je me tenais juste là. Je ne vais pas danser. Il n’y a aucun moyen d’avoir un accident vasculaire cérébral ici, tu sais? [Laughs] Dans un costume de monstre? Non. [Laughs]

TVLINE | Vous avez un album live qui sort?

J’ai deux ou trois projets. Nous verrons ce qui sort en premier.

TVLINE | Et vous êtes en tournée. Le spectacle vous a-t-il inspiré pour mettre des numéros costumés dans votre live?

Non, merci.