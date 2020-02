Le Chaos Walking de Doug Liman sera-t-il jamais publié?

CS Soapbox: La marche du chaos de Doug Liman sera-t-elle jamais publiée?

Auteur Patrick Ness’s Marche du chaos la trilogie suit Todd Hewitt, qui grandit dans un avenir dystopique où il n’y a pas de femmes (du moins le croit-il). Un supposé pathogène a fouetté toutes les femmes de son monde de colonie et a libéré du bruit – la capacité d’entendre les pensées de chaque être vivant. *Alerte spoil* Les femmes ne sont pas parties; Hewitt rencontre Viola Eade, qui n’est pas seulement une fille mais une source de silence. Ensemble, Hewitt et tenter de comprendre la vraie nature de leur monde.

Le premier livre de cette trilogie, Le couteau de ne jamais lâcher prise sorti en 2008, Lionsgate a acheté les droits de distribution en 2011 et en 2016, ils ont annoncé qu’ils étaient prêts à adapter les romans populaires pour jeunes adultes en une série de films. Doug Liman était sur place pour diriger et Tom Holland et Daisy Ridley devaient jouer le rôle de protagonistes principaux. C’était un investissement parfait pour Lionsgate, un film de YA comme Les jeux de la faim, Le coureur du labyrinthe, crépuscule, et Divergent mettant en vedette deux espoirs très populaires et à venir – des signes en dollars ont lacé les paupières de toutes les personnes impliquées.

Le premier film de leur série prévue, intitulé de façon appropriée Marche du chaos, filmé en 2017. À l’époque, il devait sortir en salles le 1er mars 2019. Marche du chaos sorti en mars dernier, pensez à l’année que Holland et Ridley auraient eu (en supposant que le film était bon); Hollande Spider-Man loin de chez soi et Des espions déguisés sorti l’année dernière ainsi que la dernière entrée de Ridley dans la saga Skywalker. Marche du chaos était / est probablement leur prochaine grande franchise – la sécurité d’emploi – une tempête de roquettes à bouteilles allumées sous l’arrière de leur carrière. Malheureusement pour eux (et toutes les autres personnes impliquées), Chaos Walking »s le calendrier de post-production a déraillé.

En avril 2018, The Hollywood Reporter a rapporté que le film avait été programmé pour «des reprises importantes». Bien que les reprises ne soient pas rares, les horaires chargés de Holland et Ridley ont rendu ces reprises particulièrement difficiles. En plus de cela, le film a été jugé «inédit» par les dirigeants de studio qui avaient regardé une première coupe. Les reprises de haute anxiété ont finalement eu lieu au début de 2019 et le studio a annoncé de vagues plans de sortie Marche du chaos dans le courant de 2020.

Même si Marche du chaos ne sort pas cette année, il verra le jour… éventuellement. Cela a coûté plus de 100 millions de dollars à faire, ce n’est pas un investissement jeté dans le projet de pile. Dans une interview accordée au Wall Street Journal, le directeur général de Lionsgate, Jon Feltheimer, a soutenu le film dans le passé, déclarant: «Nous [wouldn’t have shot] plus si nous ne pensions pas que nous pourrions le faire fonctionner. »Le réalisateur Liman semble être tout aussi passionné par le projet que Feltheimer, le qualifiant de son film le plus stimulant à ce jour et soulignant le fait que les reprises ne sont pas une restructuration complète de le film, en se concentrant uniquement sur les moments clés. C’est une bonne nouvelle pour quiconque craint que l’élément de lecture mentale du roman n’ait pu apparaître désastreux et schizophrène à l’écran.

Il n’y a pas eu de mot sur Chaos Walking depuis l’été dernier. Liman, qui n’est pas étranger aux productions problématiques – ayant été licencié de L’identité Bourne et tournage Bord de demain sans fin – est très probablement dur au travail dans la salle de montage. Verrons-nous quelque chose cette année? Une bande-annonce peut-être? Une meilleure question est de savoir si tous ces problèmes en valent la peine. Les films YA ne sont plus aussi chauds qu’avant. Toute la promesse Marche du chaos avait en 2016 peut ne pas avoir survécu au cours des 4 dernières années.

En 2012, quand Les jeux de la faim la trilogie a commencé ses adaptations, les films YA ont fait fureur. Dans le sillage de la Harry Potter franchise, qui, à lui seul, a fait des films YA une pierre angulaire du cinéma, des films comme Les jeux de la faim a pris son manteau. Maintenant, pas tellement. Un argument peut être avancé selon lequel l’accent a été déplacé sur les films de super-héros; le Divergent Série (qui ressemblait à une arnaque flagrante de Les jeux de la faim) n’avance même pas avec Ascendant, le dernier film de la série. Il a été annulé en raison d’un manque d’intérêt de sa distribution. cependant, Le coureur du labyrinthe la série de films a bien fait pour elle-même, étant un succès financier. Après avoir acquis 20th Century Fox, Disney a même déclaré avoir des plans pour plus de films Maze Runner. En plus de cela, Suzanne Collins écrit une préquelle de Hunger Games intitulée La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents, situé 64 ans avant les événements des livres originaux (qui seront transformés en film).

Les films YA pourraient faire un retour et j’espère, Marche du chaos ouvre la voie. Le public se présentera toujours pour regarder des histoires qu’il aime et les romans de Ness sont appréciés. Tant que Liman et la société rendent justice aux sources, ils pourraient / devraient trouver de l’or avec leur nouvelle franchise. Nous ne le verrons peut-être pas avant 2021. S’ils ne frappent pas l’or, eh bien, ce voyage 4-5 n’était qu’une énorme perte de temps.