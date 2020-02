Le chapiteau Runaway Railway de Mickey et Minnie exposé un mois plus tôt!

Le chapiteau Mickey & Minnie’s Runaway Railway exposé un mois plus tôt!

Il ne reste qu’un mois avant que Disney World ne dévoile sa dernière attraction, Mickey & Minnie’s Runaway Railway, dans la section Hollywood Studios du parc, et le parc a offert aux fans un petit plaisir en arborant l’emblématique théâtre chinois avec un chapiteau pour la balade. Bien que le chapiteau lui-même ne soit pas allumé avant l’ouverture du trajet le mois prochain, Disney a publié une vidéo teasing de l’adorable Goofy montrant à quoi ressemblera l’enseigne au néon lorsqu’elle sera allumée, qui peut être visionnée ci-dessous!

La balade est décrite comme une «balade sombre pour toute la famille qui offre une aventure loufoque et incontrôlable avec des rebondissements imprévisibles, des effets visuels et des transformations qui se produisent pendant les scènes». Les parkgoers passeront par l’écran du film et rejoindront Mickey et d’autres amis Disney dans une aventure ferroviaire alors qu’ils participent au monde d’un court métrage de dessin animé de Mickey Mouse.

Basé sur le récent lauréat Mickey la souris courts métrages de dessin animé, l’attraction utilisera un mélange d’écrans et d’audio-animatronique aux côtés d’une technologie pionnière qu’Imagineering appelle «2 1/2 D» pour donner vie à diverses scènes impliquant Mickey, Minnie, Dingo et d’autres amis de Walt Disney.

Chemin de fer Mickey & Minnie’s Runaway ouvrira pour la première fois aux Disney’s Hollywood Studios à partir du 4 mars, avec des plans pour cloner l’attraction de Toontown dans le Disneyland de Californie qui devrait ouvrir en 2022!