Le chapitre gratuit de la suite pour ‘Hellpoint’ est maintenant disponible

En prévision de la sortie prochaine de Hellpoint en deux mois, l’éditeur tinyBuild et le développeur Cradle Games ont publié un chapitre suivant gratuit et autonome intitulé The Thespian Feast to Steam to tide fans over.

Présentant un nouveau protagoniste et se déroulant des années après Hellpoint, The Thespian Feast est une carte retravaillée de la toute première démo de Cradle Games publiée il y a quatre ans, selon le directeur créatif de Cradle Games, Matt Boudreau.

“Dans le jeu final, c’est la sixième carte si vous suivez le chemin principal et je pense que les joueurs trouveront intéressant de voir combien le jeu a progressé depuis”, explique Boudreau. «La région est totalement envahie par les démons thespiens, une race de monstres sculpteurs de chair et de festins de sang dégénère. Par rapport à la démo de 2016, The Thespian Feast propose de nouveaux ennemis et un nouveau combat de boss brutal. Et n’oubliez pas la coopérative à écran partagé! “

Hellpoint devrait sortir sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam le 16 avril.